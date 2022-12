Felipe Pétriz: "Mi vida es como un abeto con las raíces en mi pueblo"

El año termina mientras continúa la guerra en Ucrania.

Se siente mucha impotencia por el escenario de la guerra, muy cerca de la Unión Europea. Se siente impotencia porque es una invasión de Rusia sobre Ucrania, un país legítimamente establecido. Leí en HERALDO a Carmen Magallón con una llamada al entendimiento y que se negocie. Las imágenes son desgarradoras.

¿Ha acabado la pandemia?

Con los rastros de la crisis derivada de la pandemia hay que estar ‘en prevengan’ respecto a las noticias que llegan de China, y no está resuelta definitivamente. Nuestra vida se ha complicado en 2022 por las consecuencias económicas y sociales. Estamos rodeados de gente que lo pasa muy mal, junto al cambio climático, que cada día es más evidente pero la humanidad parece resistirse a asumirlo y buscar soluciones. Los de cierta edad vamos a dejarles un mundo algo decepcionante a las nuevas generaciones.

¿Qué supuso recibir la Orden de Alfonso X el Sabio tras una larga carrera académica?

Me jubilé hace un año y estoy experimentando mucha emoción y agradecimiento en actos como la entrega de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, que me sirvió para repasar mi vida. He tenido muchas personas clave que me han ayudado. Cuando gestioné la Universidad de Zaragoza o en los cargos del Gobierno de España, sembré la gestión de los afectos, y ahora cosecho ese resultado.

La ministra de Educación, Pilar Alegría con los galardonados, entre los que se encuentra Felipe Pétriz (segundo por la derecha), natural de Aragüés del Puerto. Ministerio de Educación

Sigue siendo profesor y enseña a los jóvenes qué es la Unión Europea. ¿No para con 71 años?

He celebrado mucho la jubilación en la Universidad: en el departamento, me dieron un premio a los valores humanos en la Escuela de Ingenieros y hubo un acto muy emotivo en el Paraninfo. Mientras me acompañe la salud y en algún ámbito pueda colaborar, eso forma parte del agradecimiento. Mi vocación inicial era ser profesor de la escuela de mi pueblo y esa labor docente no me la quito de cabeza porque me siento muy orgulloso. Un poco antes de jubilarme me uní a un grupo de personas europeístas, porque la UE ayuda a España en términos económicos con su política. Es una gran desconocida, porque el sistema educativo no tiene esa formación. Creamos el programa ‘Europa en la escuela’ para difundir lo básico, como la historia, la organización y las consecuencias en la vida cotidiana, para centros educativos y estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Nacido en Aragüés del Puerto, ¿cómo creció ese chaval de pueblo que llegó a la universidad?

Mi vida me la imagino como un abeto, un árbol elegante, recto y con una estructura simétrica. Crecieron las ramas, que son mis amigos, y tiene unas raíces muy fuertes que se llaman Aragüés del Puerto y familia, y marcaron mi manera de ser. Siento el orgullo de haber tomado el sol con algunos abuelos de los que aprendí mucho; de vivir con los amigos de la escuela y, sobre todo, tuve la fortuna de aprender de mi maestro, Pascual Ascaso, hasta los 14 años. Cuando tenía 11, este profesor decidió darnos la escuela libre, con asignaturas de bachiller, y nos llevaba a Jaca para examinarnos de todo en dos días. Allí arranca lo que he podido hacer en la vida y me marcó. Me incorporé al instituto de Jaca, con la profesora Angela Abós, que me ayudó a conseguir mi primera beca para continuar estudiando.

El Frago ha recuperado la escuela perdida hace 32 años...

Me emociona cuando se anuncia cada año si se ha reabierto una escuela en un pueblo en Aragón. Cuando desaparecen, el municipio está triste y cambia de carácter. El sistema educativo es fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades. Yo tuve una beca-salario, equivalente a una nómina. Era fundamental.

¿Hay oferta suficiente de estudios en Zaragoza?

No es fácil ampliar la oferta, porque cuesta unos siete años crear una nueva titulación. Hay universidades históricas, como la de Zaragoza, que compatibilizan los títulos que han formado a muchas promociones con otros de perfiles muy novedosos. Cuando fui director general de universidades empezó a implantarse la reforma de Bolonia para que las universidades ofertaran las titulaciones demandadas por la sociedad. La decisión de un nuevo título pasa por financiación y están adaptando profesores que no son específicos de la titulación. Además se atiende a la descentralización, con Huesca y Teruel. La foto de esta Universidad de Zaragoza es muy distinta de hace quince años.

Su amiga Pilar Alegría es ministra de Educación, fue quien le entregó el premio y le toca lidiar en el Gobierno en momentos complicados.

Hablar de las personas que respeto y admiro es un ejercicio fácil. Aprecio las caulidades personales y políticas de Pilar Alegria, que puede contribuir en momentos difíciles en la labor del Gobierno. Tiene un valor importante por su capacidad de analizar los problemas y buscar el consenso, con el componente aragonés de 'no parar hasta que se consigue'.

¿Qué balance hace de sus años de profesor o no se acaba nunca de serlo?

Un profesor tiene la labor de enseñar y el acto docente tiene los componentes de trasmitir conocimientos, pero hay que llegar a los estudiantes para que aprendan. Al aula entro a enseñar y a aprender. La tarea de enseñar es la más gratificante porque ves las caras y los ojos de las personas a las que diriges tus mensajes. Si aciertas a aprovecharlo eso es enriquecedor. Estan evaluándote siempre tu labor con encuestas y creo que he llegado bastate alto, porque tengo reconocimientos de los estudiantes, cuando nos vemos por la calle, me saludan y se acuerdan. Una promoción que cumplió 30 años me dijeron que los recordara. No valoramos lo suficiente la labor docente porque son gente que van a liderar nuestro mundo en nuestros últimos años al aplicar las matemáticas y los valores. Mi dedicatoria es siempre a todos los jóvenes estudiantes chicos y chicas que hayan aprendido disfrutando conmigo.