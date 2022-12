Encuesta: Las empresas acusan el golpe de la energía

La encuesta que A+M ha realizado para HERALDO sobre la situación económica y las perspectivas de las empresas aragonesas refleja claramente que el incremento de los precios de la energía está teniendo una repercusión directa en la actividad económica. Tanto en el apartado propiamente empresarial como en el del comercio o en el de los autónomos, las respuestas señalan que en más del 90% de los casos los costes energéticos se han incrementado algo o mucho.

Como cabía esperar, por tanto, el sector empresarial aragonés está sufriendo la crisis energética. Pero, por otro lado, el panorama general que se deduce del estudio no es ni catastrófico ni desesperanzador. La mayoría de las empresas, los comercios y los autónomos han conseguido mantener o incrementar tanto la facturación como los beneficios, de manera que puede considerarse que están capeando el temporal.

Tampoco se ha producido, ni se prevé que vaya a producirse en los próximos meses, una gran destrucción de puestos de trabajo, sino que en general se espera mantener el empleo o un pequeño crecimiento del mismo. Y son también amplia mayoría los empresarios que prevén realizar un aumento de la inversión a lo largo del próximo semestre.

Esta visión de conjunto desde el mundo de la empresa, que no sé si habría que calificar como moderadamente optimista o como medianamente preocupante, encaja con lo que cabe deducir de la evolución de otros indicadores económicos. Los datos macroeconómicos evidencian que la economía española y la aragonesa están sufriendo la crisis, pero al mismo tiempo revelan que la están aguantando con mayor resistencia y solidez de las que quizás cabía esperar. No cabe duda de que la recuperación que esperamos desde que surgió la pandemia va a volver a retrasarse, pero es muy probable que se esquive la temida recesión y que el crecimiento económico, aunque a menor ritmo, no se detenga.

No obstante, estadísticas como los datos de una encuesta encierran por debajo una gran diversidad de situaciones. Y, aunque los porcentajes de respuestas ‘negativas’ no sean los mayores, ahí tenemos empresas, comercios y autónomos que lo están pasando realmente mal para seguir adelante. Pienso, por ejemplo, en ese 18% de los comerciantes encuestados que temen que en el próximo semestre su facturación disminuya. O en el 21% de los autónomos, el 18,5% de los comerciantes y el 25,7% de los empresarios que han visto caer sus beneficios. Y no cabe duda de que hay sectores para los que ese brutal incremento de los costes energéticos supone un lastre mucho más pesado que para otros, aunque esto no quede reflejado en la visión general.

Lo que aparece con claridad en el sondeo, y tiene importancia tanto económica como política, es que las políticas de apoyo al tejido productivo que han aplicado las administraciones públicas han sido decepcionantes. La gran mayoría de los encuestados califica como ‘intrascendentes’ tanto las ayudas del Gobierno central como las del autonómico. Da que pensar, desde luego. Y si hablamos de posibles soluciones, los empresarios destacan la reducción de costos, pero también la reducción de los impuestos y la del gasto público. Me temo que va a ser mucho pedir.