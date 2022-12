Dusko Popovic: "Treinta años después, aún no me creo la Guerra de los Balcanes"

El siglo XX nació y murió en los Balcanes. El magnicidio del archiduque Francisco Fernando en 1914 y el cerco de Sarajevo en 1992 marcaron una centuria en la que nos empeñamos en matarnos en su primera mitad y en la que el miedo cuidó la viña europea en la segunda. Ahora se cumplen 30 años del asedio a la encrucijada maldita, tres décadas de la huida de Dusko Popovic a Zaragoza.

Le veo sonriente, señor Popovic.Tengo muchos motivos para sonreír. Me ha ido y me va bien en Zaragoza. Llegué hace ahora treinta años en una situación muy complicada, como fue la Guerra de los Balcanes; pero he conseguido establecerme, labrarme un futuro. Soy feliz en Zaragoza.

¿Llega a temer ahora por la balcanización de España?Yo creo que no es posible, aunque no me gusta cierto ambiente político actual. A los españoles les unen muchas más cosas que las que les separan. España es un país maravilloso. En treinta años, nunca me he sentido extranjero. Eso sí, antes de exigir, el emigrante también tiene que poner de su parte. Y yo he puesto de mi parte. Siempre me he sentido aceptado. Estoy muy feliz y agradecido.