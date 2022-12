Acaba sin acuerdo la negociación del ERE de 62 despidos de Abanderado, 21 en Pina de Ebro

Sin acuerdo ha terminado la negociación del ERE (expediente de extinción de empleo) de 62 despidos en España (de los 266) que DIM Brands International tiene y que incluye a 21 trabajadores del almacén de textil de Abanderado en Pina de Ebro, 31 demostradoras de la marca y 10 de las oficinas de Madrid. Según ha podido saber HERALDO, la última propuesta de indemnizaciones para los afectados planteada por esta compañía norteamericana fue de 26 días y 27 mensualidades, unas condiciones por debajo de las ofrecidas en el anterior ERE, aplicado en febrero de 2021, y que supuso la salida de 60 empleados (8 de Pina) -en lugar de 80 y 12 respectivamente planteados en un principio- con 30 días y 24 mensualidades.

Este ajuste llega meses después de la adquisición del grupo textil por parte de la firma de capital privado Regent y viene a sumarse al ejecutado a comienzos de 2021 por el anterior propietario, el grupo americano Hanesbrands, que ya supuso el despido del 20% de la plantilla en España con el anterior ERE con mejores condiciones de salida que el actual, que ha acabado sin acuerdo. "No consideramos que este ERE sea necesario. No han demostrado las causas por la que quieren aplicarlo y lo justifican con un plan de viabilidad similar al que presentó el anterior propietario y que pasaba también por el despido de trabajadores, en ese caso de 60, que ya no están", señalaron fuentes de la representación de los trabajadores, que piensan impugnar este ERE en cuanto lo apliquen al no estar suficientemente acreditado ni suficientemente indemnizado.

"Si al anterior dueño del grupo los despidos no le han funcionado para dar viabilidad al grupo ¿porqué van a funcionar ahora?", añadieron. Previsiblemente el ERE -los nombres de los despedidos aún no se han comunicado- se empiece a aplicar la semana que viene y las salidas se extenderían hasta el 23 de enero para el personal de almacén de Pina y para las demostradoras las salidas se harían progresivas hasta marzo.

Aunque durante la negociación los sindicatos consiguieron reducir los despidos de 21 a 15 en Pina y de las demostradoras de 31 a 25, el hecho de no haber alcanzado un acuerdo sobre el ERE supondría que las posiciones vuelven al punto de partida. En todo caso, reiteraron desde la parte social, piensan impugnar el ERE ya que de ejecutarlo quedarían en el almacén de Pina de Ebro solo unos 50 trabajadores entre personal de distribución (desde la localidad zaragozana preparan los envíos para toda España) y oficinas.

Los trabajadores afectados por este ERE en Pina son veteranos en su mayoría y afrontan con mucha preocupación un futuro incierto por la evolución tortuosa que ha tenido este grupo del sector textil Sans Branded, fundado por una empresa familiar de Mataró, creadora de la marca Abanderado, que ha ido pasando de mano en mano y que en noviembre de 2006 fue vendido por el entonces dueño, la compañía estadounidense Sara Lee, al grupo de capital riesgo Sun Capital Partners por 100 millones. Una operación que incluyó las marcas de ropa íntima y corsetería Dim, Playtex, Abanderado, Princesa, Ocean y Unno.