La DGA ingresa las nóminas y la extra a los profesores con cinco días de retraso

Después de cinco días de retraso, el Gobierno de Aragón abonó este martes finalmente las nóminas y la extra, además de la subida del 1,5% que se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año a los docentes después de un fallo técnico. Así lo confirmó este martes Ignacio Urquizu, diputado socialista en las Cortes, que contestó a las críticas que hizo el PP una hora antes en rueda de prensa, que exigió "responsabilidades" al consejero, Felipe Faci, por su "nefasta gestión".

Desde CSIF aseguraron que "lo que más enfada" no es el retraso, ya que no es la primera vez que ocurre, sino que el resto de funcionarios sí que cobraran y los docentes no. "Parecía un castigo. Los profesores siguen muy enfadados", aseguraron.

El portavoz del grupo parlamentario socialista lamentó este martes el retraso en los pagos, que habitualmente se hacen el 22 de diciembre, y transmitió "tranquilidad" al recordar que "hay que seguir una serie de procedimientos administrativos", y que no son los políticos "los que marcan los tiempos". Así lo aseguró en respuesta a Pilar Cortés, portavoz popular de Educación, quien aseguró que esta demora en los pagos supone "el colmo" de la "nefasta gestión de Faci". "Queremos saber qué están haciendo con el dinero de los aragoneses", añadió Cortés. Urquizu contestó que "si algo preocupa al personal docente es que el PP vuelva a gobernar". "Tendrán más horas lectivas, más recortes, menos personal...", dijo.

Ayudas en cultura

Las críticas de los populares a Faci fueron a más. El diputado Fernando Ledesma recriminó el "retraso inaceptable" de la concesión de las subvenciones a la promoción cultural, que se convocaron en octubre y noviembre, adjudicándose el 22 de diciembre, con un plazo de 24 horas para justificar los gastos, "algo que no se había visto nunca".

"Se trata de cambios acordados y pactados y prácticamente todas las convocatorias están resultas", le respondió Urquizu, quien precisó además que estas dos legislaturas el presupuesto de las ayudas en cultura se ha incrementado un 950%. "Eso sí que es preocuparse y apostar por el sector cultural aragonés", concluyó.