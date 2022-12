Un mensaje sólido y contundente

Felipe VI quiso trasladar en su mensaje navideño una reflexión ante el debilitamiento de las instituciones por la falta de una voluntad integradora que las cohesione. Un discurso valiente, certero y comprometido en el que apeló a los valores constitucionales como eje de actuación y guía para fortalecer nuestra democracia

No solo no eludió el Monarca los principales problemas que atañen a la sociedad española en el tradicional mensaje de Nochebuena sino que los situó en el eje de un discurso oportuno, sólido y contundente ante una preocupación compartida. En efecto, la polarización, la falta de acuerdos y la ausencia de una visión de Estado a la hora de encontrar soluciones y hallar consensos están protagonizando la vida política en un escenario cada vez más enmarañado y alarmante. Ese es el marco denunciado por distintos organismos, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto y sobre el que Felipe VI tejió un mensaje claro en defensa de las instituciones y la cohesión democrática. El Rey apeló a los valores emanados de la Constitución española como referencia para encontrar una unión que asegure, como dijo, estabilidad y progreso. También para garantizar una convivencia que, apostilló, "es nuestro mayor patrimonio". Su apelación al necesario fortalecimiento de las instituciones no puede dejar de ser aplaudida ante la obligación de estas, según remarcó, de estar al servicio de los ciudadanos y responder al "interés general". Por ello instó a la responsabilidad de «todos» ante las consecuencias que podría acarrear ignorar estos riesgos en nuestras propias instituciones. Las palabras de Felipe VI no solo deben ser atentamente escuchadas sino que obligan a nuestros representantes a reflexionar ante su actual actitud para tomar, sin dilación, decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad española y fortalezcan la convivencia en el marco de la Constitución.