María Sasot: "Las mujeres aportamos talento, somos sensibles y cuidamos de los que trabajan con nosotras"

¿Han conseguido las mujeres aragonesas romper el techo de cristal?

Hemos roto algunos techos de cristal, pero no todos. Aún nos queda camino por recorrer. En España, las mujeres ostentan el 36% de los puestos de trabajo directivos, por encima de la media europea y la mundial.

¿Se han resentido los logros que se alcanzaron por la covid y la crisis?

La covid nos trajo un temor de que fuéramos hacia atrás pues las mujeres somos muy de cuidar. El teletrabajo ha hecho que ese miedo que teníamos no se haya producido.

¿Está Aragón peor en la tasa de directivas que en otras comunidades?

Estaremos igual. En Aragón hay muchas empresas familiares, pymes, y a lo mejor el equipo directivo está más cerca de la familia. A nivel de consejos de administración o consejos asesores, el entorno familiar marca mucho. Hace falta que las mujeres nos lo creamos y que en las empresas se dé el paso de visibilizar a las mujeres que están haciendo grandes trabajos en la dirección como lo hacen los hombres.

¿Piensa que no se visibiliza?

No es que lo pensemos; lo sabemos. Hacemos nuestro trabajo como lo puede hacer un hombre pero no nos proponemos, o la empresa no nos propone, para participar en paneles de expertos. Apostamos por que se dé a conocer ese trabajo no solo porque se da ejemplo a los que vienen detrás, sino para que se normalice.

¿Por qué es difícil para una mujer estar en los consejos de administración?

Son puestos de altísima confianza y requieren contactos, relaciones personales. Si nosotras no nos hemos dado a conocer, es difícil que nos llamen.

¿Las mujeres no se saben vender?

Correcto. Las mujeres ya decidimos que queríamos estudiar, estar donde se toman las decisiones. Y para los puestos directivos hay que elegir al mejor. No queremos quitar el puesto a nadie para ponernos nosotras, sino que se tenga en cuenta a las candidatas y se elija por méritos.

¿Está a favor de reservar cuotas para las mujeres en los puestos directivos?

Preferimos que sea por méritos, pero bienvenidas sean las cuotas cuando ayudan a conseguir los objetivos.

¿Beneficia en esta lucha tener un Gobierno con tantas ministras?

Trabajamos para que toda institución pública o privada elija al mejor. ¿Beneficia? Depende de las políticas que estén tomando.

¿Debe primar la razón por encima de la emoción?

Una foto es una foto, pero lo importante es el resultado.

¿Se apela demasiado en la política actual a los emociones?

Sí. Por desgracia, sí. Pero no solo en la política. Hay que buscar los resultados y no solo la inmediatez.

¿Puede ser una rémora al buscar soluciones a una crisis como la actual?

Son parches que te despistan del camino que hay que seguir. Las grandes decisiones hay que tomarlas mirando al medio y largo plazo, no al cortoplacismo, a la foto o a la galería.

¿Cómo ve el futuro económico a medio y largo plazo?

Con nubarrones, pero con posibilidades. Al final, va a depender de todos. Las instituciones, que marcan las políticas económicas, tienen mucho que decir, pero la sociedad y las empresas, también. En Aragón podemos estar un poco más tranquilos con el tema energético. Y tenemos que apostar por el talento, por las empresas y por un futuro más digital. Si las mujeres hemos llegado a este punto es porque nos hemos formado, y eso es talento.

¿Qué puede aportar la mujer para que el futuro económico sea mejor?

Muchas cosas. Talento, porque nos hemos formado. Pero también una manera diferente de hacer las cosas porque somos muy conciliadoras, somos más sensibles. Nos preocupan las personas que trabajan con nosotras y cuidándolas, estamos cuidando de la empresa. Nos preocupa el planeta, la sostenibilidad y dejar un mundo mejor. Todo eso aporta valor.