Los colegios se llenan de ilusión, villancicos y familias tras la covid

Las celebraciones por Navidad volvieron esta semana a muchos colegios de Aragón que recuperaron, después de dos cursos con fuertes restricciones por la pandemia, actuaciones, talleres y otras actividades en las que también se involucraron las familias. "Queríamos invitaros a este festival para ser otra vez la gran familia de alumnos, padres, madres, abuelos, hermanos y profesores", subrayaron los escolares de 6º de primaria del colegio Río Ebro de Zaragoza al comienzo de su primer festival navideño, en el que destacaron la felicidad de poder jugar en el recreo "sin temor de pinchar las burbujas" –en referencia a la denominación de las clases por la covid– o de volver a ver la sonrisa de sus compañeros.

Ataviados con gorros de Papa Noel, diademas de reno y otros complementos navideños, los menores no dudaron en sumarse a la fiesta con villancicos en inglés, español y francés, además de la lectura de poemas, bailes e incluso interpretación de canciones en lengua de signos. "La mayoría de las cosas son una muestra de lo que hemos trabajado durante todo el trimestre", detalló Esperanza Díez, su directora. Y, aunque esta semana organizaron ensayos, no impidió que este jueves, además de felices, estuvieran un poco "nerviosos". "En 4º y 5º no pudimos hacer nada y ahora nos hace mucha ilusión", recalcó Oliver Cruz, de 6º, antes de iniciar la actuación. Su compañera de 5º de primaria, Julia Rodríguez, recordó que estos años lo poco que han hecho ha sido de manera "individual" y sin que pudieran acudir las familias. "Hace mucha ilusión que podamos reunirnos todo el colegio", insistió.

Junto a su compañera de clase Antonella del Castillo participa en el grupo de baile impulsado por el centro. "Venimos una hora todos los miércoles", explicó Del Castillo. Este proyecto parte de la incitativa del profesor de música Frankel Rodríguez, quien también ha puesto en marcha una banda de música. "El objetivo es desarrollar el arte, la música y las distintas especialidades de la cultura", detalló el docente, quien ya trabaja en la coreografía para la función de fin de curso: "Será un recorrido por la música desde los años 20 hasta casi la actualidad".

Las familias abarrotaron las gradas del pabellón municipal e incluso muchas se tuvieron que quedar de pie durante el acto. No les importó. "Estos años han sido un poco extraños. Estamos felices de volver a la normalidad", apuntó Víctor Manuel Villarroya, padre de una niña de 1º de infantil que lleva "toda la semana ensayando en casa". Por su parte, María Aguilar, madre de tres niños de 10, 9 y 7 años, resaltó que la pandemia les había quitado "mucha ilusión" a los menores, por lo que "verlos participar en estas actividades da mucha alegría". "Estos días en casa han sido de muchos nervios, baile, música y mucha felicidad", resumió.

Y además de estas actuaciones, el colegio recibió a los Reyes Magos de Oriente y llevó a cabo dos actividades solidarias. Por un lado recogieron donativos para la campaña ‘ningún niño sin lapicero’, que impulsaron los propios menores para conseguir material escolar para niños cubanos. Asimismo, recordó Susana Pascual, madre de dos niñas, se ha colaborado con la Operación Kilo, de la Hermandad del Santo Refugio de Zaragoza. "La intención era desarrollar la solidaridad", explicó la directora, quien incidió que, ante todo, lo fundamental era volver a celebrar juntos. "Antes hacíamos estos actos por ciclos y durante la pandemia no habíamos podido hacer nada", recordó. Como ellos, muchos centros educativos de la Comunidad recuperaron estas actividades en las que profesores, alumnos y familias volvieron a reencontrarse.