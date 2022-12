El instituto Virgen del Pilar de Zaragoza se queda sin liquidez tras pagar 2.700€ por 15 días de calefacción

Las cuentas de la mayoría de los institutos de Aragón no cuadran y, con el primer trimestre ya vencido, siguen sin saber con cuánto dinero contarán este curso. Además, según una encuesta de CC. OO., hasta un 44% todavía tienen libramientos pendientes de cobrar del 2021-2022. El Virgen del Pilar, que se ha quedado sin liquidez tras pagar 2.739,65 euros por apenas 15 días de calefacción, es solo un ejemplo de esta situación. "El secretario ha tenido que dar orden a los profesores de que no se compre nada más porque estamos sin dinero", señala Raquel Fidalgo, su directora.

En esto momentos, en la cuenta les quedan unos 5.000 euros, pero hay dos o tres facturas pendientes de pago, lo que la dejará prácticamente a cero. "Otros años, a finales de octubre o en noviembre ya nos han dicho cuánto dinero teníamos asignado y, aunque no te lo ingresen, sabes con qué cuentas", detalla. En esta ocasión, desde Educación no se ha trasladado ni los derechos de gastos de funcionamiento ni los relacionados con los ciclos de Formación Profesional que ofertan. Este miércoles, les enviarán un correo para pedir que más fondos. "Las veces que hemos tenido que activar el teléfono rojo, al día o dos días nos lo han ingresado", reconoce Fidalgo. Desde la consejería que dirige Felipe Faci afirman que no se dejarán facturas sin pagar y que se harán los libramientos necesarios "para garantizar el funcionamiento".

En este sentido, CC. OO. lamenta que se "penalice" a los centros que tienen algo "ahorrado", ya que dicen que la Administración se excusa en que disponen de remanente y no les abona los libramientos pendientes. "No tiene en cuenta que pueden necesitar acumular dinero para obras o compras de mayor envergadura", puntualizan desde la central. Y a este problema estructural se unen los elevados gastos de calefacción. "En algunos estos pueden ascender a 18.000€. Si no les llegan remanentes aseguran que deberán apagarla", recalcan.