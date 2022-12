El cuatripartito aragonés bate su récord al acertar solo 11 de las 959 enmiendas de la oposición

Los grupos de las Cortes de Aragón cierran hoy la última ponencia de presupuestos de la legislatura, cuya tramitación exprés se ha granjeado ya el rechazo en bloque de la oposición para la decisiva votación en el pleno convocado para el próximo día 29. Los socios del cuatripartito han batido su récord al admitir únicamente 11 de las 959 enmiendas presentadas, lo que llevó a PP, Ciudadanos, Vox e IU a criticar "el rodillo" aplicado y recriminar al Ejecutivo su "nula voluntad" para negociar siquiera "el mínimo ajuste" en su reforma fiscal.

Los diputados que sustentan la coalición, PSOE, Podemos, CHA e IU, se han ventilado el millar de enmiendas de la oposición y la rebaja tributaria en tres sesiones, sobre la que no ha habido debate pese al compromiso previo. De este modo, el trámite acaba con un número realmente testimonial de enmiendas que saldrán adelante, solo de IU y Cs, y cuya cuantía se limita a 270.000 euros. Y eso que planteaban cambiar el destino de 511 de los 8.249 millones para reforzar los servicios y respaldar a las pymes y a los autónomos.

Esto ha provocado que las enmiendas presentadas por los propios socios de la DGA a sus presupuestos sextupliquen a las de la oposición, 54, para corregir errores o incluir subvenciones nominales a diferentes colectivos.

Los grupos no ahorraron críticas solo por comparación con las cuentas de este año, ya exiguas en propuestas aceptadas, en las que se aceptaron 68 para mover poco más de 2,5 millones. Pero en esta ocasión se ha dado el caso de que los socios han votado en contra de una enmienda de IU idéntica a otra presentada por ellos para dotar con 40.000 euros al proyecto Lumbre para personas sin hogar. Y eso que han tenido que respaldar otra de IU al articulado de presupuestos para que la cuantía tenga su correspondiente reflejo en la sección de subvenciones.

A la formación de izquierdas le han admitido ocho enmiendas, dos de ellas al articulado, con las que se van a mover 195.000 euros con el fin de dotar de fondos a senda campañas de sensibilización de protección animal y promoción de la venta local, al consejo director del plan de salud y a la formación para las unidades de atención de adicciones. Igualmente, transaccionada por Cs, habrá 100.000 euros extra para seguros agrarios.

Mientras, la formación liberal ha conseguido respaldo para tres enmiendas que suman 75.000 euros dirigidas a apoyar la ganadería brava y eventos TIC del sector privado y a financiar el estudio del Veloparque.

La portavoz de Hacienda del PP, Mamen Susín, lamentó el "rodillo absoluto" al no aceptarse ni una de sus 362 enmiendas y aludió a que los socios "han cerrado filas". Además, censuró que se haya rechazado la registrada para que Lambán "cumpliera su palabra" y pagara en enero la anunciada ayuda de 200 euros y no a lo largo del primer semestre. "Y se va a pagar con la partida de prestación complementaria a la renta social, como denunciamos", dijo.

Igualmente, reprochó que durante tres años no dejaran los socios tramitar enmiendas que reducían los ingresos y en esta ocasión, con un informe de la DGA, lo hayan aceptado para luego tumbar todas las propuesta de reforma fiscal. "Han cercenado el derecho de la oposición a participar", añadió.

Su homólogo de Ciudadanos, José Luis Saz, censuró la "falta de sensibilidad" del cuatripartito y su "cierta rigidez y falta de coherencia" porque el Gobierno de Lambán "siempre ha alardeado de la necesidad de llegar a acuerdos". Así, reprochó que se haya limitado a utilizar la ponencia para corregir errores en las cuentas.

Reforma fiscal sin aportaciones

Tampoco dejó de criticar que no se tenga en cuenta "la voz de la oposición" en la reforma fiscal. "No es comprensible que no se haya mostrado sensibilidad para bajar impuestos y ayudar a los jóvenes como pedíamos", dijo.

La diputada de Vox, Marta Fernández, tildó la tramitación del presupuesto de "paripé de cara a las próximas elecciones" y lamentó el "demoledor rodillo" aplicado por los socios. De la misma forma, afeó que no haya habido tiempo para estudiar "con rigor" el millar de enmiendas.

Igual de crítico se mostró el líder de IU, quien reprobó la "nula voluntad" de llegar a acuerdos por parte del cuatripartito. "Hemos visto una nula voluntad de lealtad a la vocación de pacto, ha sido un debate tramposo con las cartas marcadas", añadió.

Por su parte, el coordinador de la ponencia y portavoz de Hacienda del PSOE, Óscar Galeano, consideró que la oposición tiene un ojo puesto en el presupuesto y otro en las elecciones y justificó que no podían aceptar las rebajas fiscales de la oposición reducen los ingresos y "atentan contra las políticas del cuatripartito" recogidas en las cuentas. Y lo hizo extensivo a IU por entender que penaliza a las rentas medias.