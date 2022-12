El tiempo en Nochebuena y Navidad en Aragón: ni tan frío ni tan blanco

La entrada de Zaragoza y de la totalidad de Aragón en el invierno va a ser poco invernal. Así se desprende de las declaraciones hechas este lunes 19 de diciembre por Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón. “Este martes 20 pasa un frente por Aragón y lloverá en la mitad norte de la comunidad, pero la cota de nieve no estará precisamente baja; de hecho, no alivia a las estaciones de esquí, porque se prevé que solo caiga en las cumbres, de 1.800 metros para arriba, más bien 2.000. El invierno astronómico comienza este miércoles, pero la verdad es que las temperaturas no son precisamente frías para la época”.

Requena explicaba que esta entrada anómala en la nueva estación se va a prolongar unos días más. “Las cosas pueden cambiar, naturalmente, pero ahora mismo no se ve nada muy extraño en los próximos días, lo extraño es precisamente que no hay frío. Tampoco se augura mucha nieve en los próximos días. El jueves ya no se prevé agua, y tampoco el viernes. En cuanto al día de Nochebuena, el sábado, sí lloverá en el extremo noroeste de la península, pero no se espera que el frente llegue a Aragón: como mucho, podría caer alguna gota a última hora”.

El día de Navidad, la lluvia seguirá en el tercio occidental de la Península Ibérica. “En todos estos días nos hallamos en lo que se conoce como situación sur; no acaban de entrar frentes que nos afecten por aquí. Hay otro dato relevante en los próximos días, a pesar de que en algunos de ellos se produzcan nieblas mañaneras; cuando el cielo esté más despejado se podría llegar hasta los 18 grados de máxima, una cifra nada propia de finales de diciembre. Aunque aún es algo pronto para asegurar la evolución en los últimos días del año, la proyección es que tendremos poco frío de verdad en estas fiestas”.

Para el día de Nochebuena y por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 15 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 6 y 18 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 9 grados y la máxima será de 18 grados. No hay muchos cambios el día de Navidad con temperaturas que oscilan entre los 8 y 15 en Huesca, 4 y 16 en Teruel y entre los 8y 16 en Zaragoza.