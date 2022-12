Azcón, sobre su sucesora: “Hay que darle todo el foco y atención”

El presidente del PP Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, asegura que todavía no ha decidido quién encabezará la lista municipal al Ayuntamiento en las próximas elecciones locales del mes de mayo, después de que él haya dado el salto para luchar por la DGA. La terna final se reduce a dos concejales de su actual equipo de gobierno, Natalia Chueca y María Navarro, y según el líder popular la incógnita se resolverá en “días o semanas”.

El momento elegido, ha asegurado este lunes en la sede nacional del partido en Madrid, tendrá mucho que ver con el calendario, ya que quiere “darle todo el foco y atención” mediática al nombramiento. No se espera por tanto que sea esta semana, con un pleno municipal el jueves que ya de por sí estará marcado por su decisión de abandonar la Alcaldía tras su primer mandato.

Luego llegarán las fiestas navideñas y, tras ellas, el 14 de enero se presentarán, precisamente en Zaragoza, todas las candidaturas autonómicas del PP para las próximas elecciones en un acto encabezado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, según ha desvelado hoy en la Junta Directiva Nacional. Una semana después, el día 21, será el momento de los aspirantes locales, en un evento que tendrá lugar en Madrid.

Esa es la fecha límite, por tanto, aunque se espera que el nombramiento se produzca con más margen. “La persona no lo sabe, no lo sabe nadie. No creo que sea bueno adelantar las decisiones”, ha recalcado Azcón desde la madrileña calle de Génova. “Primero hay que hablar con muchas personas y cuando el trabajo esté hecho, tomaremos una decisión”, se ha limitado a comentar.

Respecto a su nuevo rol de candidato autonómico, Azcón ha recordado que las próximas elecciones que va a haber en España serán las autonómicas y locales, puesto que no cree que el presidente del Gobierno vaya a adelantar las generales, como reclama su partido. En este sentido, el líder del PP Aragón ha señalado que “no solo hay que reemplazar a Lambán porque ha tomado malas decisiones para la Comunidad, sino porque es un hombre más de Pedro Sánchez”.

De hecho, vincular a los barones socialistas con la gestión de Sánchez, envuelto en polémicas como la rebaja de los delitos de sedición y malversación, será parte troncal de la estrategia política del PP durante la próxima campaña electoral, tal y como confirma el propio Azcón. “En las municipales y autonómicas tendremos la oportunidad de hablar de Aragón, pero también en España”, concluye.