La Atención Primaria se echa a la calle para decir "basta" y urge a acelerar la negociación con Sanidad para evitar paros

Unas 800 personas se han echado este domingo a la calle en Zaragoza para decir “basta” y exigir una atención primaria de calidad. Sanitarios y pacientes se han manifestado entre el Paraninfo y el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para exigir “el fin de las agendas infinitas” y advertir de que el momento de arreglarlo “es ahora o nunca”.

Convocados por los sindicatos médicos, han criticado que la Atención Primaria lleve años siendo “el patito feo” y han instado a acelerar las negociaciones con la consejería de Sanidad para evitar paros en enero. “El servicio ha ido agotándose y exprimiéndose hasta la extenuación. Pero todo tiene un límite. La cuerda ya no aguanta más y por todo el país suena la voz de alarma”, han señalado en un manifiesto.

“La situación está fatal, y va cada día a peor. La pandemia ha sido el detonante, pero esto se sabía que iba a pasar desde hace años. Tenemos apenas seis o siete minutos por paciente, y así es imposible dar una atención de calidad. Además, puede llevar a errores”, ha advertido Carlos Alcober, trabajador de San José Centro.

Mientras, Pilar Aguarón, del centro de salud Canal Imperial, recalcaba que las agendas “no están al 100%, sino al 150% o al 180%”. “Las palabras de Sira Repollés sentaron muy mal. Cuando alguien se pone enfermo no tenemos sustituto, y la única opción es cubrirnos entre nosotros”, ha subrayado esta profesional, con 34 años de trabajo a sus espaldas.

Lorenzo García e Isabel López han asistido en calidad de padres de una pediatra y como pacientes. "Van a tope de trabajo, están muy agobiados y poco reconocidos", han dicho. También sufren día a día las esperas para ser atendidos en su centro de salud. "Al ser mayores, no dominamos internet y por teléfono es un horror", han lamentado.

La protesta, convocadas en plenas negociaciones con el Departamento de Sanidad, ha obligado a cortar el paseo de Pamplona y parte del de María Agustín, afectando al tráfico privado y a varias líneas de autobús. Con carteles de 'No me explotes, fórmame', los residentes también han querido llamar la atención sobre la difícil situación que se vive en la Comunidad. "Al tener las consultas desbordadas repercute en los tutores. Con 50 o 60 pacientes diarios es imposible sacar tiempo para la docencia", ha apuntado Rodrigo Aznar, otro de los asistentes. El problema es que el futuro "pinta mal". "Casi nadie quiere dedicarse ya a Atención Primaria, y quienes lo hacen, llegan con unas expectativas muy bajas y con poca ilusión en comparación con la que deberían tener", ha agregado.

A pocos metros, Antonio Lanas, pedía "más profesionales". "Vengo de Zuera, y creo que lo que está pasando no tiene explicación. Pedí cita a principios de mes y no me dieron hasta el día 21", ha comentado. Su mujer es sanitaria, por lo que conoce de primera mano el delicado estado de los centros de salud. "Lo que están pidiendo no es un aumento salarial, sino más gente para poder atender mejor a los pacientes", ha manifestado.