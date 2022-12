Cara y cruz de la Ley de Familias | "Como autónoma, igual me da que me den permisos: o voy a trabajar o no gano"

A Vanessa Bergasa este último mes le hubieran venido muy bien los nuevos permisos de cinco días para el cuidado de hijos aprobados por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Familias. Ha tenido que ir conciliando como ha podido los enfriamientos en cascada que han ido cogiendo los tres que tiene: la mayor, Noa, de ocho años y los pequeños, Ian y Leo, de cuatro. Sin embargo, es consciente de que aun cuando entre en vigor la nueva normativa, ahora en fase de tramitación parlamentaria, no podrá beneficiarse de ellos. "Como autónoma igual me da que me den permisos porque tengo que ir a trabajar o no gano", plantea esta zaragozana.

Por otro lado, como familia numerosa, considera que a este colectivo, aun quienes trabajen por cuenta ajena y puedan solicitarlos, cinco días por 'fuerza mayor familiar' no son suficientes. "Está bien que pongan días de libre disposición si hay una urgencia, que es lo que nos suele pasar, que se ponga malo uno un día y no pueda ir al cole, pero no es lo mismo que me den a mí cuatro días porque en una semana un día faltó al cole uno y otro día otro", pone como ejemplo.

"Impensable" un permiso no remunerado

Respecto a otra de las medidas estrella, la posibilidad de solicitar un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de manera continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años, tampoco cree que haya muchos solicitantes porque este no es remunerado. "Para una familia numerosa, dejar de ir a trabajar y no cobrar es impensable".

La norma abanderada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, busca "la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; avanzar en la garantía del derecho a la conciliación y el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país", entre los objetivos desgranados en la presentación del anteproyecto, después de varios retrasos hasta que ha sido aprobado.

Entre los cambios incluye medidas como que las familias monoparentales con dos hijos pasen a considerarse numerosas, con los beneficios que supone en descuentos o desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), entre otras ayudas. Además, tendrán derecho a estos mismos beneficios aquellas familias que temporalmente se encuentren en situación de monoparentalidad o monomarentalidad porque uno de los dos progenitores esté ingresado durante más de un año o permanezca en prisión, o porque la guardia y custodia la tenga solo uno de ellos, según indica el texto del Ejecutivo.

Madres solas perjudicadas por cobrar pensiones de 50 euros

Desde la Fundación Amasol, dedicada a visibilizar y apoyar a mujeres que afrontan solas la maternidad, advierten de algunos casos en los que no se podrá acceder a algunas ayudas por situaciones límite. Así, madres solas con dos hijos "no pueden ser consideradas como numerosas si tienen la custodia y cobran una pensión de alimentos", apunta Diana García, desde el equipo de dirección de la citada fundación. "Muchas veces el cónyuge que tiene derecho a pensión por tener la guarda y custodia está recibiendo entre 50 y 150 euros al mes, cuando los cobra, y por recibir esta pequeña pensión se quedaría fuera de la protección de la ley", lamenta, tras una primera lectura del texto.

"No se tiene en cuenta la pluralidad de las familias monoparentales, en su mayoría mujeres, con una mayor exposición a la pobreza y la exclusión social" (Diana García, Fundación Amasol)

De ahí que considere que en el documento que se ha conseguido consensuar en el Gobierno, planteado desde el el ministerio de Podemos, "no se tiene en cuenta la pluralidad de las familias monoparentales, en su mayoría mujeres, con una mayor exposición a la pobreza y la exclusión social". Ello se debe a que al ser las únicas responsables del cuidado de los hijos entran en una espiral de la que es difícil salir

"Uno de sus puntos débiles es la conciliación porque recaen todos los cuidados sobre un solo progenitor y es lo que más les afecta para la inserción en el mercado laboral. Tienen empleos precarios o de media jornada para poder compatibilizar con el cuidado de los hijos y sus ingresos son menores", explica.

María (nombre ficticio) se hace cargo de sus dos hijas de 10 y 12 años desde hace cinco años. "Me organizo como puedo", confiesa, a la hora de ir al médico por ejemplo. En su caso, la empresa en la que trabaja de administrativa ya le da la flexibilidad suficiente para poder acudir a las citas médicas.

Espera beneficiarse de ser considerada familia numerosa cuando se empiece a aplicar la futura ley en descuentos en el transporte o en impuestos como el de bienes inmuebles (IBI). Cree que las familias monoparentales no están "reconocidas a nivel social porque en el hogar solo entra un sueldo". Pide más ayudas del Estado, pero "no solo económicas", sino otras que refuercen los servicios públicos como la sanidad para ampliar las visitas gratuitas al dentista o a un logopeda.

Desde Amasol se alerta de que la ley deja "desprotegidas" a las familias monoparentales de un solo hijo que se calcula que son el 70% del colectivo. Estas no entran dentro de la consideración de numerosas. Esta queja hacen también desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), que afirman que van a seguir "luchando" para que se incluya por ley el doble permiso de maternidad o paternidad en las familias de un solo progenitor, que no aparece en la ley.

"No pedimos una paga sino las mismas oportunidades, lo que queremos es poder ejercer nuestros derechos de cuidado para que nuestros niños no tengan menores oportunidades" (Carmen Flores, Federación Madres Monomarentales, FAMS)

"La esperanza es lo último que se pierde", señala Carmen Flores, presidenta de la organización nacional, a la que pertenece Madres Solas Por Elección (MSPE), con delegación en Zaragoza. Desde esta última asociación se ha criticado duramente el texto diciendo que no hay "nada que celebrar" ya que se ha dejado por el camino el doble permiso de maternidad o paternidad.

#LeyFamilias nada que celebrar. Las #monoparentales seguimos a la cola en derechos. Ni una sola medida para proteger al 70% de las #familiasmonoparentales. Ni una sola medida para dar a nuestr@s hij@s unos cuidados en igualdad #decepción #2millonesdefamiliasdesprotegidas https://t.co/Kdiw7bLXCb — Asociación MSPE (@AsociacionMSPE) December 13, 2022

"No pedimos una paga sino las mismas oportunidades, lo que queremos es poder ejercer nuestros derechos de cuidado para que nuestros niños no tengan menores oportunidades", apunta Flores. "Vamos a trabajar como si fuera posible", insiste sobre encontrar una vía para que el permiso vuelva a estar en el texto, en cuyos borradores llegó a incluirse. Le resulta "incongruente" que no se regule por ley la concesión del doble permiso cuando "los tribunales de justicia se están posicionando a favor de las madres". Mientras no se regule por ley considera que seguirá habiendo sentencias dispares. Critica que en la sociedad "aún hay una mirada hacia las madres solteras con lástima" o son vistas como "víctimas".

La ley cuenta con otras medidas como extender la renta de 100 euros al mes no solo para madres trabajadoras con hijos e hijas de cero a tres años sino para quienes estén en paro cobrando una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto y quienes tengan un empleo a tiempo parcial o temporal.

Desde las empresas se ha venido apuntando que no era el momento para ampliar permisos, teniendo en cuenta la actual crisis económica. Las pymes han señalado que no se ha tenido en cuenta el coste de estas medidas en las pequeñas compañías.