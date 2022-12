El Seat 600, un sueño sobre ruedas (que impulsó a los domingueros)

"El día que los españoles se subieron al 600 empezaron a alejarse de su pasado e iniciaron una excursión de fin de semana de la que aún no han vuelto". Manuel Vázquez Montalbán hablaba en estos términos del icónico SEAT 600, que se convirtió sin pretenderlo en todo un referente del desarrollismo y de una España que trataba de abandonar el blanco y negro. Cuando se cumplen 65 años de que saliera la primera unidad de 600 de los talleres de Zona Franca (Barcelona), la editorial Larousse acaba de publicar un libro que ahonda en su historia y su nostalgia: ‘Un sueño sobre ruedas’. Javi Martín, el autor, ha buceado en archivos propios, externos y de la propia SEAT para recordar que "el 600 fue más que un coche: sirvió para crear una industria automovilística e, incluso, para fortalecer una clase media o impulsar lo que hoy conocemos como vacaciones de verano".

Es difícil explicar cómo un simple coche pudo influir tanto en la sociedad de una época, pero lo cierto es que aún hoy hay muchos aficionados que le guardan pleitesía y conservan aquellos coches, los restauran, los miman, hacen salidas en grupo con ellos... En Aragón existe la Asociación de Amigos del 600, que se creó en 1994 y fue una de las pioneras en España, cuando "apenas se tenía constancia de un club similar en Galicia". Actualmente son un centenar de socios –con cerca del doble de coches– y su presidente, José Sáenz de Uruti cree que el 600 "fue el primer coche para miles de españoles: podían desplazarse a las playas y a los pueblos, supongo que está en el germen del inicio del turismo nacional". Sáenz, propietario también de un taller en Torrero, tiene ahora tres 600 y disfruta de las concentraciones que para las fiestas del Pilar o con motivo de Motorland –salvo este año que no se dieron las condiciones idóneas para ir– protagoniza la asociación. "Nos juntamos todos los miércoles y, además de hablar de las salidas previstas o las ferias de los pueblos, nos dedicamos también a... la parte gastronómica", bromea el experto.

Javi Martín es el autor del libro 'Un sueño sobre ruedas' (Laurosse, 2022). EFE

Desde la fábrica de SEAT calculan que 65 años después aún son unos 10.000 coches 600 los que se conservan en los garajes de los españoles. Por el taller de Sáenz han pasado no pocos de estos vehículos, "y uno de los más antiguos es el que llegó con la matrícula 39.000 de Zaragoza", comenta. "Es un coche muy fiable", aunque también es ‘vox populi’ que su motor tendía a recalentarse y que los usuarios tenían trucos para que esto no pasara: paradójicamente, si en pleno agosto se encendía la calefacción el motor refrigeraba más. "¿Cómo no iba a recalentarse? El motor es pequeño y ten en cuenta que llenaban la baca del coche de maletas y se metían dentro cinco o seis personas. Se tenía que calentar por narices... ¡Yo los he visto hasta con remolque!", cuenta Sáenz que aún recuerda que tanto él como su suegra se sacaron el carné de conducir "en 1977, en la Romareda, con un 600".

El libro de Javi Martín hace un repaso también por otras evoluciones del vehículo hasta llegar al 850, otro modelo muy vendido por SEAT, y al 127, el ‘Fura’, todo un clásico de la década de 1980. También en el taller de Sáenz (La Junquera) se pueden ver unos cuantos de estos, así como un par de 1.500 para restaurar y un Gordini, el que llamaban 'coche de las viudas' por el comportamiento errático de su suspensión trasera. "Pesaba muy poquito por delante y, para evitar accidentes, la gente le metía un par de sacos de arena para equilibrar".

La gran incógnita ahora para los amantes del 600 es saber qué será de ellos cuando se instauren en las ciudades las zonas de ‘bajas emisiones’, que muchos temen que puedan suponer su puntilla definitiva. "Contaminan poco porque los movemos poco. A no ser que se hagan excepciones y se cataloguen como ‘coches históricos’, apenas podrán circular ya por las calles", auguran. ¿Cabrá la posibilidad como proponen algunos de reconvertirlos en coches eléctricos? De lo que no hay duda es de que el mimo de sus propietarios facilitará que por muchos más años se sigan conservando estos vehículos reconvertidos en todo un fenómeno social. No faltan sus clásicos sus ambientadores con forma de pino ni sus imanes de ‘No corras, papá’.

Una imagen de la fábrica de SEAT en Barcelona en 1957. EFE