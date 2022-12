La cuarta dosis contra la covid se estanca en Aragón con el 55% de mayores de 60 años vacunados

La campaña de vacunación con la cuarta dosis contra la covid-19 se desarrolla en Aragón de forma lenta y el ritmo de inoculación dista, y mucho, del alcanzado durante todo el proceso. Poco más del 55% de los mayores de 60 años han recibido hasta el momento esta segunda dosis de refuerzo, una situación que los expertos achacan a diferentes factores, como la fatiga pandémica, la percepción de una menor gravedad de la enfermedad, la idea de que el virus ya no está tan presente o la sensación de protección por haberse inmunizado anteriormente.

La semana pasada, la del macropuente de la Constitución y la Inmaculada, se administraron 3.250 vacunas; y esta semana, hasta el jueves, 1.612. La cifra más alta este otoño se alcanzó entre los días 17 y 23 de octubre, cuando se inocularon 45.463 inyecciones. La campaña, sin embargo, podría incrementar el ritmo después de que Sanidad abra las agendas para que los menores de 60 años soliciten cita a través de Salud Informa.

Así lo acordó el jueves la Comisión de Salud Pública, que también recomendó la vacunación pediátrica a los niños de entre 6 y 59 meses que tengan condiciones de riesgo. Aragón ha administrado 253.836 dosis de recuerdo de la vacuna de la covid, además de 289.867 inyecciones contra la gripe. Fuentes del Departamento de Sanidad adelantaron que hay 9.700 citas agendadas para los próximos 14 días, con 19.000 huecos libres.

Inma Cuesta: "En las residencias fue muy bien en su momento con la vacunación frente a la gripe a la vez, pero en el resto de la población hay reticencias a vacunarse de las dos al mismo tiempo y priorizan gripe"

Inma Cuesta, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac) y miembro del grupo de trabajo que elabora la Estrategia para la vacunación frente a covid-19 en España, resumió que la campaña está siendo "muy lenta" en personas por encima de 60 años: "En las residencias fue muy bien en su momento con la vacunación frente a la gripe a la vez, pero en el resto de la población hay reticencias a vacunarse de las dos al mismo tiempo y priorizan gripe (disponible ya para toda la población). Además, hay gente que pasó la covid y tiene que esperar".

Para el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas, "la gente se ha vacunado según su percepción de riesgo, y muy probablemente a la vez que se vacunaban de gripe. Los que habitualmente no se vacunaban de gripe tampoco se habrán puesto la cuarta dosis de covid". Por otra parte, hay que esperar al menos cinco meses desde una infección, lo que implica que contagiados recientes no se hayan podido vacunar aún.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, su presidenta, Teresa Tolosana, trasladó que la vacunación "hay que hacerla con tranquilidad, pero sin olvidarla tampoco". En su opinión, podría haber "cierta saturación" en parte de la población: "Pero habría que recordar que esta dosis de refuerzo no es la misma que pusimos en la primovacunación, ya que han incorporado las últimas variaciones del virus. Si no se inocula este recuerdo no se va a conseguir la inmunidad actualizada y existe mayor riesgo".