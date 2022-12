Aliaga pedirá aclaraciones al juez sobre los pasos a seguir para convocar el congreso del PAR

La dirección del PAR ha sufrido este viernes un nuevo revés. Un auto del juez acepta las medidas cautelares que solicitó el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y destacado integrante del sector crítico, Xavier de Pedro, y suspende la convocatoria del congreso extraordinario recientemente acordada por la comisión ejecutiva que salió del cónclave anulado por sentencia. Ante esta resolución, el presidente del PAR y vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, ha destacado su deseo de hacer cumplir la sentencia, por lo que pedirá "aclaraciones" al juez sobre los pasos a seguir para convocar el nuevo congreso. Se ha referido, en concreto, tanto al censo como al reglamento.

Ha lamentado que este auto se haya emitido "sin escuchar a la parte demandada" y ha reconocido que fueron "imprudentes" al decir que iban a convocar un congreso extraordinario. No obstante, ha recalcado que se trataba de una "decisión política", puesto que "no se fijó ni fecha ni reglamento". "Vamos a aclarar todo esto para que los siguientes pasos tengan todas las garantías jurídicas", ha apostillado. El también vicepresidente de Aragón ha destacado que se tomó esa decisión para mostrar a la sociedad y Poder Judicial que su voluntad era "cumplir la sentencia".

El auto del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza explica que el partido debe aprobar un nuevo reglamento y un nuevo censo, dado que fueron anulados tras la inclusión en bloque de 311 militantes que no cumplían los requisitos por parte del equipo de Aliaga.

El juez, Diego Gutiérrez, reitera que no anuló la convocatoria del XV Congreso, sino la celebración que tuvo lugar hace más de un año con irregularidades que afectaron tanto al censo, como a su reglamento y el peso de la capital aragonesa en el número de compromisarios. “Las noticias sobre la celebración de un nuevo congreso extraordinario pendiente la firmeza de la sentencia supone un riesgo para la efectividad de la misma. Por ello, debe suspenderse el acuerdo”, señala.

Lo que no quiere Aliaga es que los tiempos se dilaten más de lo necesario, puesto que el 28 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas, está cada día más cerca. "Están judicializando nuestra vida política. Solo pretenden obstaculizar el funcionamiento normal del partido", ha lamentado el líder aragonesista.

Y, pese a las reclamaciones de dimisión por parte de Xavier de Pedro, una vez que se ha conocido este segundo auto, Aliaga lo ha descartado de inmediato. "He sido elegido democráticamente, he ganado un congreso. Que se presente al congreso, con un proyecto para Aragón y así me puede derrotar como quiere él", le ha instigado. Asimismo, ha confirmado que no se va a recurrir la sentencia -que será firme el 2 de enero- y ha asegurado que los demandantes, es decir, el sector crítico, todavía "está jugando al escondite". De hecho, ha dejado caer la posibilidad de que recurran el auto "un día antes de que termine el plazo". "Hay que tener respeto a los militantes", ha insistido.

Por su parte, tras conocer el fallo, De Pedro ha mostrado a este diario su satisfacción porque el juez ha dejado claro que con el “congreso exprés” la ejecutiva del PAR “trataba de burlar e impedir la ejecución de la sentencia”. “Lo más importante es que dice cómo se debe ejecutar y ya es hora de que se respeten las decisiones de los jueces”, ha sentenciado.