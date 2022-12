Íñigo Gutiérrez, abogado laboralista: "La temporalidad laboral era un caballo de batalla en España"

¿Qué supone ser incluido en la lista ‘Best Lawyers 2023’?

A nivel de reconocimiento profesional, uno siempre está contento, pero luego tienes que continuar con el día a día de forma habitual. A mí me ha generado cierta sorpresa porque si ves la gente que está suelen ser despachos grandes y consolidados. Que se dé este reconocimiento a un ejercicio más individual, como el mío, en un despacho familiar, es algo más raro y en una trayectoria en la que he defendido mucho más trabajador que empresa. La segunda sorpresa es que se me ha reconocido por lo que venía haciendo en el despacho de Madrid, ahí estoy particularmente contento. Siendo Zaragoza una ciudad con excelentes profesionales, no es lo mismo que Madrid.

¿Tuvo claro desde pequeño que quería ser abogado? Le viene de familia.

No exactamente, pero siempre me ha tirado el derecho. He tenido la fortuna de vivirlo desde diferentes perspectivas porque he podido estar vinculado a la Facultad, dando clases, y pude terminar mi tesis, hacer una investigación que no era jurídica sino también transversal, abordando historia, filosofía...

¿Cuán justa es la justicia?

Hablando del derecho del trabajo, mi materia, es puramente conflictual. Se aproxima desde dos intereses contrapuestos. Hacer de eso una razón de justicia material puede ocurrir muchas veces. El derecho del trabajo otorga una legitimidad a cada interés en liza, y eso lleva a que la construcción procesal del derecho del trabajo sea un ejercicio de conciliación, de acercar las posturas. Sí que hay justicia en una resolución, porque cada parte cederá parte de sus razones para llegar a un punto en común. Cuando eso no sucede, hay una sentencia, que suele ser intachable aquí en Aragón.

¿Cuál es la parte más dura de su trabajo?

Si llevamos los intereses del trabajador, siempre el factor humano en situaciones que pueden ser traumáticas, como las de un accidente laboral. Se pasa muy mal porque ya no son solo situaciones jurídicas, sino de acompañamiento. Más allá de eso, los momentos de ruptura de relación laboral en situaciones en las que el trabajador se va a encontrar coyunturas de difícil empleabilidad, trabajadores de 50 o 55 años que han sufrido un despido. Desde la perspectiva de empresa, el asumir una medida de despido es muy desagradable.

¿Qué ha supuesto la reforma laboral?

La temporalidad era un caballo de batalla que se tenía en España y en el sur de Europa desde hace tiempo. Tenían una estructura laboral que había que cambiar. La valoración es muy positiva y de valentía, porque se acabó la temporalidad de forma estructural salvo en situaciones muy justificadas. Se deja como algo totalmente excepcional. Creo que está muy bien y hay que verlo desde la perspectiva de reformas anteriores, en las que ha habido un abaratamiento del despido, bajando hasta los 33 días. Eso permite un acceso mucho más fácil al empleo indefinido.

¿Qué materias pendientes tiene el derecho laboral?

La negociación colectiva, más allá de la empresa, es clave. Creo que hay una huida muy peligrosa de mecanismos de convenio colectivo hacia mecanismos individuales. Cada vez más tendemos a una idea de protección individual frente a una de protección colectiva. Es importante que el derecho del trabajo tenga una protección colectiva. Es cierto que siempre es conflictual, pero siempre hay un interés que es el de empresa que va a estar en una posición desigual frente al trabajador. Se están perdiendo las figuras de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores, aunque no estén sindicalizados. Se ha dañado en los últimos diez años. Esa idea de desvinculación de los colectivos debería hacer pensar a los sindicatos.