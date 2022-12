Los Pirineos, la zona de Aragón donde más ha llovido en las últimas 48 horas

A excepción de las inundaciones registradas en Extremadura, Andalucía y zona central, la borrasca Efraín ha dejado lluvias generalizadas en todo el territorio nacional. Para el delegado en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rafael Requena, se trata de una situación de precipitaciones normal. "Si cae repartida, como ha pasado en esta ocasión, ojalá hubiera muchos días de estos. Estas situaciones son las que solucionan los problemas (de sequía): que llueva de forma generalizada y repartida, como la lotería", ha asegurado.

Según ha informado este miércoles Requena, la zona de los Pirineos y el Prepirineo es donde más ha llovido en las últimas 48 horas en la Comunidad, llegando a superar varias estaciones meteorológicas los 50 litros por metro cuadrado. Así la de Torla ha registrado 59 l/m2; la de Torla-Ordesa (estación de montaña, que está a 1.900 metros de altura), 73; Biescas, 51; Bielsa, 50 ; Canfranc, 55; Formigal, 45; Aragüés del Puerto, 48; y Tramacastilla, 57. "De Huesca para arriba, casi todas las estaciones han estado entre los 30 y 50 litros. También hay que señalar la estación de la localidad turolense de Griegos (de la Confederación Hidrográfica del Júcar), donde se han registrado 77 litros. Y ha habido algunas muy cercanas a Teruel que han llegado casi a los 100, pero están en Cuenca", ha detallado.

Por capitales de provincia, donde más litros han caído ha sido Huesca, con 32; seguida de Zaragoza, con 20; y Teruel, con 13. "En la capital aragonesa ha sido en las últimas 24 horas. Y ha habido estaciones del Bajo Aragón que se han quedado en 4-5 litros", ha añadido.

Además, Requena ha recordado que en ningún momento han tenido que activar avisos por precipitación en Aragón durante estos días. "Ni se ha pasado de 15 litros en una hora ni 40 en 12 horas, que es el umbral de aviso amarillo. La borrasca Efraín es la situación típica en la que llueve de forma generalizada", ha apuntado.

Otra cosa es la nieve caída el lunes, que llegó a provocar problemas en las carreteras del norte de Huesca (colapsó los accesos a Benasque). "La cota de nieve estuvo a mil metros, pero ya el martes fue a más de 2.000 (lo cual quiere decir que la precipitación solo era de nieve arriba). No obstante, no está haciendo frío. De hecho, este miércoles no ha helado en ningún sitio de la Comunidad; salvo alguna estación de montaña, que ha registrado algunas décimas bajo cero, no ha habido heladas", ha indicado.