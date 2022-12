"¿Estarían tranquilos si el profesor de sus hijos estuviera condenado por maltrato a los suyos propios?"

"¿Alguien considera que un menor va a estar seguro con su maltratador no arrepentido solo por el hecho de haber estado separado de él un tiempo sin comprobar si efectivamente existe un cambio por su parte y si esa medida es realmente beneficiosa para el menor? ¿Estarían tranquilos sabiendo que el profesor de sus hijos está condenado por maltrato a los suyos propios?". Estas son dos de las preguntas que lanzó este martes Paloma Delgado, víctima de maltrato junto con sus tres hijos, a los grupos políticos presentes en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. En su alocución, pidió impulsar cuatro modificaciones de la legislación estatal y autonómica para aumentar la protección y los derechos de los menores a raíz de los "graves déficits del sistema" que ha descubierto en su caso.

El exmarido de esta médico fue condenado en Huesca a siete años de cárcel por maltrato habitual a ella y a sus tres hijos cuando tenían 6, 9 y 11 años. Pero se libró de la prisión después de que el juzgado le conmutara la pena por un programa formativo de violencia de género y una multa de 1.530 euros al negarse también a realizar 510 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Tras la sentencia, Paloma Delgado inició una batalla judicial para evitar que su exmarido pudiera recuperar el régimen de visitas con sus hijos recabando también más de 116.000 firmas de apoyo, pero la Justicia rechazó todos sus recursos y este jueves expira el plazo de suspensión de esas visitas y el condenado podría solicitar su reanudación, lo que le genera un sentimiento de "miedo, incertidumbre y desprotección".

En su intervención, pidió a los grupos su mediación para llevar adelante dos cambios legislativos en Aragón para que los condenados por maltratos a niños no puedan trabajar con menores -su exmarido es profesor en un instituto-, como ya ocurre con los delitos sexuales; y no se restauren de forma automática las visitas con los menores tras una condena firme sin una valoración de oficio del juzgado "porque el bienestar del menor tiene que prevalecer sobre cualquier derecho del adulto aunque sea legítimo", opina.

Acumular penas y que no se pueda conmutar la cárcel por una multa

Mientras, en cuanto a las propuestas de ámbito estatal, planteó la acumulación de penas en caso de cometer un delito de maltrato sobre varios miembros de una misma unidad familiar "porque no puede ser lo mismo maltratar a una persona que a varias"; y no permitir la conmutación de la pena de prisión o en su defecto de trabajos en beneficio de la comunidad por una multa económica en caso de maltrato o de violencia de género "porque no aporta rehabilitación alguna”. Y expuso al respecto que este tipo de delitos tienen una tasa de reincidencia del 41%, solo superada por los robos.

En su réplica, todos los grupos políticos se mostraron a favor de estudiar las propuestas. Para Sergio Ortiz, del PSOE, “es importante que la legislación se enfoque en la protección de la infancia ya que nos encontramos en una situación donde los derechos del progenitor están por encima de los de sus hijos”; José Antonio Lagüens, del PP, abogó por abrir un debate para mejorar el sistema de protección a las víctimas "porque no es perfecto a la vista del incremento notable de víctimas de violencia de género y de violencia vicaria"; y Elisa Sacacia, de Ciudadanos, apostó por mejorar los protocolos para ofrecer una atención "completa" a las mujeres y a sus hijos.

Mientras, Vanesa Carbonell, de Podemos, apoyó la necesidad de modificar la legislación aragonesa "para que un maltratador no pueda volver a ver a sus hijos"; Carmen Martínez, de CHA, lamentó que las administraciones no den amparo para que las vidas de los menores no estén en peligro; Santiago Morón, de Vox, reclamó la modificación de la ley de violencia de género "para buscar un castigo penal en función del daño y no del género"; y Álvaro Sanz, de IU, coincidió en que "un maltratador no puede ser buen padre ni buen educador".