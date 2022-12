El pago de la deuda del tranvía genera un 'agujero' en el presupuesto municipal de 2023

El pago de los 24,5 millones de euros de la deuda del tranvía generará un 'agujero' en el presupuesto de 2023 que acaba de presentar el gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza. El motivo es que el ingreso se produjo este miércoles, por lo que quedará para el remanente de tesorería que salga de la liquidación del presupuesto de este año y no podrá computarse como ingreso en los del próximo. Para cubrir el roto, la concejal de Hacienda, María Navarro, avanzó que se acudirá a una operación de deuda, que en última instancia tendrá que autorizar el Gobierno de Aragón.

El pago de la deuda del tranvía evidenció la fase de confrontación institucional que atraviesan las dos administraciones a solo seis meses de las elecciones. Minutos después de que diera la noticia el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, que ya advirtió de esta situación, tanto la portavoz socialista, Lola Ranera, como la edil Ros Cihuelo, se apresuraron a subrayar el 'agujero' que generaba en el presupuesto municipal el pago de la deuda. De hecho, Cihuelo adelantó ya la fórmula de la que habló María Navarro al final de la mañana: la necesidad de solicitar un préstamo bancario. «El presupuesto nace muerto», proclamó Cihuelo.

Para el PSOE, que solicitará un informe al interventor, la situación obedece a la mala gestión presupuestaria, dado que la DGA siempre ha dicho que pagaría antes de que acabara el año. Pese a esa circunstancia, PP-Cs incluyó ese dinero en el presupuesto de 2023. Para Ranera, lo ocurrido era «una chapuza» que dejaba «en ridículo» al área de Navarro.

Para Navarro se trata de un intento de «descuadrar» las cuentas municipales justo el día en que se abría el plazo de enmiendas. Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento se dirigió por carta a la DGA hace unos meses para pactar el pago de esta deuda y evitar contratiempos en la tramitación del presupuesto, pero el Ejecutivo autonómico no quiso compartir esa información.

Navarro subrayó que esta situación no va a frenar la aprobación de las cuentas. «Equilibraremos el presupuesto y seguiremos con la tramitación. No nos tenemos que despistar por estrategias políticas», afirmó. Con el crédito, la deuda prevista en el presupuesto subirá hasta casi 40 millones. La edil aclaró, no obstante, que Zaragoza tiene todavía margen para elevar su volumen de préstamos al estar lejos del tope legal de endeudamiento, el 110% de los ingresos corrientes.