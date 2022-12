Azcón critica el "populismo", "demagogia" e "incoherencia" de Lambán al llamarle urbanita para generar división

No se hizo esperar. Un después de que Javier Lambán cuestionara la sensibilidad del "capitalino" y "urbanita" Jorge Azcón hacia el medio rural, el también alcalde de Zaragoza ha criticado el "populismo", "demagogia" e "incoherencia" del socialista por fomentar una política que genera división. "Los que vivimos en las ciudades no tenemos que estar enfrentados con los del medio rural, ni los que viven en la montaña con los del valle". En opinión, "llama "poderosamente la atención" la "incoherencia" del señor Lambán que "justo la semana en la que el PSOE y Pedro Sánchez han decidido no darle la Agencia Espacial a Teruel, que era un motor de desarrollo, "nos acuse a los demás", ha recalcado.

Azcón le ha pedido a Lambán que dé respuesta a lo que pasa con la falta de médicos en los consultorios, con las carreteras, que son "más peores de España", a qué ocurre con la Guardia Civil "que sale de los cuarteles de los pueblos"... Porque, a su juicio, "una vez más el señor Lambán dice una cosa pero los hechos demuestran la contraria".

Ha criticado el presidente del PP-Aragón con dureza la política de lucha contra la despoblación que se lleva a cabo desde el Gobierno de Aragón. "Hay un abandono de las políticas de los pueblos , de las políticas de despoblación. Da igual que hablemos de consultorios, ambulancias o la Guardia Civil", ha manifestado.

No ha querido aclarar Jorge Azcón cuál va a ser su futuro político, después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dejara caer en una entrevista que optará a presidir Aragón. "Ya he dicho que lo voy a decir en los próximos días", zanjó. Ha realizado estas declaraciones durante el homenaje a las víctimas del atentado que, hace 35 años, se cobró la vida de 11 personas en la Casa Cuartel de Zaragoza. Allí ha recordado que es "necesario e imprescindible" garantizar la memoria, dignidad y justicia que piden las víctima, en un contexto político en que "los herederos de ETA, que militan en Bildu, llegan a acuerdos con el PSOE para aprobar los presupuestos y para sacar a la Guardia Civil de Navarra", ha denunciado.