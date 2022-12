Zaragoza se convierte en la capital del balonmano adaptado

Zaragoza va a convertirse en la capital del balonmano adaptado la próxima semana (del 16 al 18 de diciembre) con el objetivo de poder crear el primer aragonés de esta disciplina (solo hay dos en toda España), con vistas a que estos deportistas puedan participar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El colegio de Dominicos, un gran especialista con el balonmano en la capital aragonesa, va a organizar la I Jornada de Balonmano Adaptado, y para ello contará con la selección española que ofrecerá un partido de exhibición en el polideportivo municipal Río Ebro, situado frente a la Expo.

Adrián Dubón Pérez, responsable del área social del club Balonmano Dominicos, destaca que el objetivo de estos días será “promocionar y visibilizar este emergente deporte en nuestra ciudad, pudiendo experimentar y disfrutar de él todas las personas que lo deseen”, con el fin de fundar el próximo equipo de balonmano adaptado en Zaragoza y convertirlo en el tercero de España (ahora hay uno en Parla, Madrid, que lleva el seleccionador español Ricardo Alonso, y otro en Valladolid, que defiende el exjugador Óscar Perales).

Carlos Muñoz, jugador de balonmano adaptado en Zaragoza que ha sido citado por la selección españolapara la exhibición que harán en el polideportivo Río Ebro, en la Expo. Heraldo

Para la creación de este futuro club ya cuentan con varios jugadores/as interesados, que llevan semanas entrenando de la mano del director deportivo Carlos Langarita. Uno de ellos, Carlos Muñoz, que trabaja como radiólogo en la Quirón, se ha sumado al proyecto después de haber sido jugador de baloncesto del club Adapta Zaragoza desde el año 2000, con el que consiguió grandes logros deportivos y personales.

“El año pasado decidí acabar con mi intervención en el baloncesto. Empecé a jugar en el 2000 con CAI Zaragoza y Adapta Zaragoza, aunque lo dejé entre medio seis años de 2010 a 2016, pero al surgir la idea del balonmano adaptado me he sumado porque me ha gustado mucho el proyecto”, reconoce Carlos Muñoz. “Soy un jugador veterano (tiene 48 años), pero estoy ilusionado con los compañeros que se han sumado para que salga el equipo adelante”.

Seis jugadores interesados en Zaragoza

En estos momento, hay seis jugadores aragoneses que ya integran el proyecto y, por ahora, la única dificultad es el acceso a las silla de ruedas deportivas, que las van a aportar los aficionados. A Carlos Muñoz le han invitado a la concentración que va a realizar la selección española de este deporte en Zaragoza, tras su reciente participaron en el campeonato del mundo celebrado en Portugal y donde quedaron quintos (cuartos en Europa).

La selección española de balonmano adaptado ha alcanzado el quinto puesto en elr eciente campeonato del mundo celebrado en Portugal. este depiorte se sumará a los Juegos Olímpicos de 2028 ern Los Angeles. Heraldo

“Hay que hacer méritos para entrar en la selección y ganarte el puesto, pero también hay que ser osado”, reconoce el jugador aragonés. Muñoz se ha mostrado totalmente comprometido con el futuro equipo de balonmano aragonés y su esfuerzo y dedicación le ha supuesto ser invitado por la selección española de balonmano adaptado en silla de ruedas como un jugador más de la plantilla.

El proyecto nace con la idea de promocionar y acercar la práctica de este deporte adaptado en silla de ruedas a todas las personas que puedan estar interesadas, poniendo en valor las capacidades únicas que cada uno posee.

Los integrantes de la selección española de balonmano adaptado acudirán a Zaragoza el fin de semana del 16 al 18 de diciembre a Zaragoza para hacer una exhibición del deporte en expansión. Heraldo

Tras unos años de crecimiento del club Balonmano Dominicos, con más de 600 deportistas en su estructura, se sienten con la responsabilidad de evolucionar como entidad deportiva-social y “ser también referentes en inclusión”, trabajando en vías de construir “una sociedad más justa, solidaria y, por supuesto, saludable”.

Las tres jornadas que se celebrarán en la capital aragonesa traerán la oportunidad de disfrutar de un partido de la selección española (sábado 17, a las 19 en el pabellón municipal Río Ebro), y de aprender en una escuela de entrenadores para este deporte con un profesorado excelente y la participación del seleccionador de Portugal, Danilo Ferrerira, que acaba de ser campeón del mundo, y el delegado de arbitraje Vicenç Bretó. El domingo día 18 se celebrará una jornada para todos los públicos, donde se presentará Balonmano para Todos. Habrá todo tipo de actividades para probar y probarse en este deporte, junto a la selección nacional y los mejores técnicos especialistas en este nuevo deporte.