Luis Pardos: "La Maña llegó a actuar con apendicitis"

Se cumple medio siglo desde que Luis Pardos se subió al escenario, ese escenario que defiende ahora a capa y espada como último empresario teatral en España del espectáculo de la revista.

Especie en extinción la suya...

Lamentablemente, sí. Se han ido yendo todos los empresarios: Colsada, Ruiz Navarro, Pepe Casas, Encinas, Che Ping…

¿Qué ha ocurrido con la revista?

Ya ve... La cultura oficial no ha estado nunca con la revista. Nos tachan de casposos, antiguos, machistas. Molestamos, cuando solo llevamos alegría donde vamos.

Lleva en el escenario toda la vida.

En el escenario, detrás y delante, en todas las partes. He hecho de todo: de taquillero, fijador de carteles, pintor, escenógrafo, técnico de sonido, bailarín, hasta de estríper en un número en el año 1978.

Cuentan que empezó haciendo títeres de niño…

Sí. Es verdad. Tenía 14 años. No había raíz familiar. Iba con payasos y magos por los pueblos. A la vez, estudiaba baile en María de Ávila y en la Academia Izquierdo. Allí, con tres bailarinas y yo, empezó la compañía de revistas Luis Pardos. Mary de Lys, Rosalina, Fran Duval de mago, Carbonilla de cómico, esos fueron los inicios en los 80.

Y pronto llegaron sus giras.

Estuve con el ballet en el Aída con Felipe Cifuentes, Cosmos, Oasis… Estaban también Rumbo, Pigal con Antonio Amaya, Cancela, Ambos Mundos, Bugatti… Por supuesto, El Plata. La noche de Zaragoza era referencia. Había alegría, movimiento. Luego llegó el AVE y la gente que salía de verdad se marchó en el ultimo tren a dormir a Madrid o Barcelona…

Dicen que Producciones Teatrales Luis Pardos lleva lo mejor.

Lo procuro. Empecé a contratar artistas conocidos como Luis Calderón y Marianico, y vedetes como Rosa Alcay, Merche Bristol… Por el espectáculo han pasado Addy Ventura, Fernando Esteso, Manolito Royo, Merche Navarro, los hermanos Anoz, Paco España… Este mismo Pilar, María Jesús y su acordeón y Jordi LP. El cénit llegó con La Maña y Sara Montiel.

Lita Claver, ‘La Maña’, merece un subrayado.

Es punto y aparte. Gran dominadora del escenario y, lo más difícil, capaz de bajar a las butacas, al público. Y gran profesional. Ha llegado a actuar con apendicitis.

¡Qué grande, Lita!

Una fuera de serie. Acaba de ser reconocida por el Ayuntamiento de Barcelona. Y no habla catalán…

Me regaló la entrevista de mi vida. Camerino de la carpa de la calle Moret. Usted dando vueltas por ahí. Lita, acabándose de vestir… «Pase usted, no enseño el culo, enseño el alma», me dijo.

Esa frase es el mejor resumen de la revista.

¿Hasta cuándo, Luis?

Hay que seguir. Ahora -ayer- cogeré la furgoneta, y a Épila. Tenemos un espectáculo infantil.

¿También hacen pueblos…?

Pueblos, ciudades y lo que cae. Hay que ser claros, no estamos para elegir, más si cabe tras la pandemia. En el escenario hay de tres a 40 artistas. No es una broma, es muy serio: de tres a 40 profesionales que se están ganando el pan.

No se muera nunca, por favor.

Muchas gracias a usted, por acordarse de nosotros.