El 21% de los casos de cáncer en hombres en Aragón son de próstata

El cáncer de próstata es el más común entre los hombres, llegando a suponer, según los datos estimativos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el 21% de los tumores que se diagnostican en Aragón a los varones. A lo largo de este año, afectará a unos 1.088 en la Comunidad de los 5.172 que sufrirán un cáncer. Otros 780 corresponderán al colorrectal y en 675 el tumor estará en el pulmón. Los médicos explican que una mayor concienciación respecto a este tema está permitiendo identificar más casos y con algo más de antelación.

Precisamente con este objetivo nació en 2003 a nivel mundial el movimiento Movember, que hace que cada año en noviembre los bigotes florezcan en los rostros de los hombres. Y parece que está dando resultando. Desde 2012, los casos diagnosticados en Aragón han ido creciendo de forma paulatina. En ese año se detectaron 904 y ahora, una década después, se rozan los 1.100. Esta dinámica también se percibe a nivel nacional, donde el tumor de próstata es el más frecuente entre varones, con un 20% del total e, incluyendo mujeres, es el segundo con más incidencia, con un 12%, según los datos del Observatorio de la AECC.

Loading...

Pese a que los especialistas no atribuyen el aumento a nada específico, ya que "no existen factores causantes identificados claramente", Ángel Borque, jefe de sección de la Unidad de Próstata del Servicio de Urología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, hace referencia a esa mayor concienciación: "Año tras año hay más sensibilización de la población a estudiarse y eso hace que haya pequeños aumentos".

Recuerda, además que este tipo de tumor está relacionado con la edad, la raza y los antecedentes oncológicos familiares, por lo que estos incrementos también los achaca al "envejecimiento de la población". "Y al estar saludablemente vivos en este envejecimiento, lo cual les lleva a la oportunidad de ser diagnosticados de un posible cáncer", enfatiza.

Borque incide en que los pacientes "habitualmente acuden a la consulta porque tienen problemas de orina". Ante esto, los profesionales comienzan un proceso de posible diagnóstico, a través de un tacto rectal y un análisis de sangre, donde se observa un indicador: el PSA. Si aumenta, puede indicar que se padece dicho tumor.

Mejoras en los tratamientos

Uno de los grandes avances de la sanidad respecto al cáncer de próstata es la implementación del sistema quirúrgico DaVinci, que permite extraer la próstata con tanta precisión que después puede que no queden secuelas físicas, como la impotencia o la incontinencia urinaria. No obstante, este urólogo lamenta que esta herramienta "todavía no ha llegado a la sanidad pública en Aragón, que va con retraso", aunque le consta el firme compromiso actual del Gobierno de Aragón.

Borque aboga por tratar a cada paciente con lo que necesite. "Por encima de los 80 años el 60% de las próstatas pueden albergar un tumor", precisa. El problema, incide, está en que el 4% de los casos acaba derivando en metástasis. "Tenemos que dedicarle todo nuestro interés porque son los más peligrosos", especifica.

Este año está previsto que fallezcan 202 hombres por este tipo de tumor, aproximadamente uno de cada cinco diagnosticados. Estas cifras ponen de relieve la incidencia del cáncer de próstata, aunque poco transciende sobre sus consecuencias y los problemas mentales que acarrea, según alertan los expertos.