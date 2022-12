Una 'app' para consultar información sobre medicamentos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza y ONCE Aragón han expresado su compromiso para facilitar" el día a día" y hacer más accesible la información sobre el medicamento y la salud a todas las personas en general, y a aquellas en una situación de vulnerabilidad, en particular. Por este motivo y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con discapacidad, este sábado, 3 de diciembre, han presentado las mejoras de la aplicación móvil Medicamento Accesible Plus.

Se trata de una 'app' gratuita, promovida por los Colegios de Farmacéuticos de España en colaboración con Fundación ONCE y Fundación Vodafone, que permite la consulta de información actualizada sobre los más de 20.000 medicamentos autorizados en España, buscando por el nombre o mediante la captura del código de barras, y de manera totalmente accesible que garantiza su comprensión independientemente de la discapacidad del usuario.

Estas utilidades que han garantizado el éxito de la misma, alcanzando, en diciembre de 2022, cerca de las 100.000 descargas en toda España, han informado sus promotores en una nota de prensa.

Acciones cotidianas como leer el prospecto de un medicamento pueden suponer un problema para muchas personas, por ello, aunque la aplicación es válida en sí para cualquier paciente, es especialmente accesible para personas con discapacidad visual y auditiva; personas con dificultades de manipulación o problemas para acceder a la información contenida en los prospectos; y personas mayores, que no alcanzan a leer el texto por ser demasiado pequeño.

La aplicación está desarrollada desde la perspectiva del diseño para todos e incorpora distintas funcionalidades para promover el uso racional de los medicamentos, alcanzar los objetivos en salud esperados y evitar errores no deseados.

Advertencias

Entre las mejoras que se han ido añadiendo se incluye la posibilidad de que el paciente registre los medicamentos que utiliza, e indique sus fechas de caducidad, lo que permite a la aplicación avisarle de la próxima caducidad de alguno de ellos, así como un sistema de alertas personalizado, capaz de advertir sobre alergias, intolerancia a excipientes como soja o lactosa, sobre la administración de determinados medicamentos en celíacos, embarazadas o en periodo de lactancia, usuarios de lentes de contacto o deportistas de competición y posible dopaje, entre otros aspectos, en función del perfil personal previamente configurado.

Además, Medicamento Accesible Plus incorpora dos funciones auxiliares: un localizador de las farmacias más cercanas al usuario y una sección que, bajo el nombre de 'Mis medicinas', almacena la información de aquellos medicamentos que el usuario utiliza con mayor frecuencia y a los que quiere tener un acceso rápido.

Esta app forma parte de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, cuyo objetivo es desarrollar iniciativas que permitan mejorar la accesibilidad a la información y atención farmacéutica de todas las personas, especialmente de aquellas con alguna discapacidad o vulnerabilidad.