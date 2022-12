Cinco amigos de los campamentos en el Pirineo adecentan de forma altruista refugios de montaña

Pedro Molina, Diego Vera, Daniel Aznar, Luis Marín y Alejandro Roldán son amigos desde que eran pequeños y les unen las miles de experiencias vividas en el campamento de verano de Nuestra Señora de las Cumbres de Valdefierro. Se desarrolla en Bielsa, en el valle de Pineta, y ya como adultos han sido monitores y siguen en contacto con el Pirineo. Esto les llevó, hace unos meses, a embarcarse en una labor totalmente altruista, la de adecentar y mejorar los refugios libres de montaña. Empezaron por uno que conocían bien, el de La Larri, y después actuaron sobre el de La Estiva, también en la zona.

"Estábamos preparando una excursión y vimos que tenía carencias, porque solo disponía de una chimenea y poco más", explica Pedro, sobre el refugio de La Larri. Junto con sus cuatro compañeros, no dudaron en ponerse manos a la obra y, tirando de herramientas propias y las habilidades que tienen, en parte, por sus trabajos, darle un lavado de cara a este espacio. "Pusimos algo de mobiliario, dejamos un kit de respuesto de leña o velas, un botiquín… En general, lo adecentamos para que otros montañeros le dieran uso". Esto, que puede sonar relativamente sencillo, les cuesta a cada uno alrededor de 200 euros de su bolsillo y un fin de semana de su tiempo. "Subimos el viernes cuando salimos de trabajar, para intentar llegar de día, y estamos hasta el domingo". En su equipo llevan, además de todas las herramientas que necesitan y los materiales, ropa y comida.

Esta primera experiencia en el refugio de La Larri empezó con un contratiempo importante que, no obstante, no frenó a estos cinco amigos en su misión. "Hasta allí (está a 1.584 metros) se puede subir por senda o en todoterreno pero justo cuando estábamos de camino un puente que hay para llegar se había roto. Tuvimos que subir porteando cien kilos de madera durante cuatro horas, cuando, de no ser por las complicaciones, nos hubiera costado una hora", recuerda Pedro.

Mejora del refugio de La Larri Refugios Libres Dignos

A esto hay que sumar que, para poder trabajar, llevan taladros, una caladora, una radial y otras herramientas que también pesan. "Lo primero que hicimos fue limpiar la chimenea, que estaba muy atascada de ceniza, para poder encenderla y calentarnos. Después, fabricamos una mesa y dos bancos, y una tabla abatible que se ancla a la pared y sirve de cama pero no ocupa sitio", relata. Además, habilitaron una cocina que, junto con la mesa y los bancos es el equipamiento mínimo que se han fijado para acondicionar todos los refugios en los que actúan.

"Que las vacas y la música nunca dejen de sonar en este valle"

Por otro lado, se encargan también de pequeños detalles, como poner perchas, un cubo de basura y bolsas, velas, un cartel con las normas o un instrumento musical. En este primer caso es una guitarra, en cuya parte trasera se puede leer una frase que para el grupo es muy representativa: "Que las vacas y la música nunca dejen de sonar en este valle". Como estos refugios no tienen luz, también colocan guirnaldas de la que funcionan con pilas que, además, aportan calidez y un ambiente más acogedor. En La Estiva, sobre el que actuaron después, han colocado un panel de experiencias formado con papeles y cuerdas para que los montañeros puedan dejar plasmado su paso por ahí.

Objetivo: encontrar patrocinadores

Después de estas dos primeras intervenciones, el grupo se va a constituir como asociación para darse a conocer como Refugios Libres Dignos. Así es como se llaman ya en redes sociales, con una buena suma de seguidores en Instagram. "Ahora que llega el invierno y no se puede trabajar por allá arriba, nos dedicamos a planificar qué haremos el año que viene. Tenemos un local donde guardamos las cosas y estamos en búsqueda activa de patrocinadores y espónsor. Queremos consolidar el proyecto y poder así hacer mejoras más ambiciosas", resumen. Además, ser una asociación les podrá dar acceso a subvenciones o ayudas, así como a poder intervenir en los refugios en coordinación con otras entidades. De hecho, ya están en contacto con la Red Natural de Aragón, que gestiona los espacios protegidos en los que se encuentran muchos de estos refugios libres no custodiados.

Los protagonistas tuvieron que portear material para subir al refugio de La Larri Refugios Libres Dignos

En este sentido, el Gobierno de Aragón, a través de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental) cuenta con cuadrillas de mantenimiento en cada uno de los espacios naturales protegidos, que en Aragón son 18. Estos equipos se encargan, entre otras labores, del mantenimiento de los refugios libres. "En función de la propuesta, del trabajo que tengan y de lo que busque el asesor técnico del espacio se pinta, se cambia el tejo, se pone leña suficiente para pasar el invierno, se reforman los accesos o las puertas, o se reparan muros caídos", explican fuentes de la Red Natural de Aragón.

Como complemento y ahora también en consonancia, Refugios Libres Dignos y sus cinco fundadores ya tiene fijado su próximo objetivo. Será el refugio Montinier, otro viejo conocido del valle de Pineta sobre el que estos cinco amigos quieren actuar con ese cariño especial. "Al final, el origen de estos espacios está en los pastores y, a nuestro modo de ver, se han quedado obsoletos. Tenemos amigos en Francia que nos transmiten que allí los refugios no custodiados están más actualizados. Además, por una cuestión cultural, quienes pasan por ellos, cuando se van tratan de dejarlo no igual, sino mejor de lo que se lo encontraron, sobre todo en lo que respecta al tema de los repuestos de leña y otras cosas", indican, como ejemplo de lo que pretenden con su acción altruista. De momento, sus primeros pasos se pueden ir siguiendo en su perfil de Instagram (refugioslibresdignos), donde comparten su trabajo y donde sus buenas intenciones traspasan la pantalla.