La DGA dice que la nulidad del congreso del PAR "no altera la composición del Gobierno ni su estabilidad"

"No altera en absoluto ni la composición del Gobierno ni la estabilidad general en esta legislatura, en la que precisamente el PAR ha sido clave y esencial". Así se ha referido la consejera de Presidencia y portavoz de la DGA, Mayte Pérez, a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza que aula el congreso del PAR que reeligió en octubre de 2021 como líder al vicepresisdente de la DGA, Arturo Aliaga. Mayte Pérez ha recordado que la decisión de constituir el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que gobierna Aragón se adoptó previamente, en 2019. No se quiso referir a la convulsión que este fallo abre en el seno del PAR. "Como saben, tenemos por costumbre no hablar de la vida orgánica e interna de los partidos", ha asegurado. En su opinión, "es mejor" dar prioridad a los asuntos del Gobierno, y lo que hemos hecho es abordar a los asuntos "importantísimos" que han sido protagonistas en el Consejo de Gobierno en agricultura, vivienda, inversiones "que ascienden a más de 125 millones de euros". "Eso es lo que importa" y lo que centra el debate y la gestión de este Gobierno y de este cuatripartito", ha recalcaldo.

José Luis Soro, que liderará la lista de CHA a las autonómicas de 2023, ha preferido tirar balones fuera. "Entre mis competencias como consejero de Vertebración no entra valorar sobre la vida de otro partido", ha resaltado. Tampoco como miembro de CHA, aunque fue quien firmó el acuerdo para el cuatripartito. "No soy portavoz de CHA, soy un militante de base, no me toca opinar en nombre de CHA", ha argumentado. En todo caso, se ha sentido "plenamente representado" por lo que su portavoz acababa de decir.

No ha querido concretar la portavoz de la DGA si habían hablado con Arturo Aliaga sobre el fallo judicial, y los pasos que podría seguir al respecto. Se ha reafirmado en que la afección al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) será nula. "No altera la dinámica del Gobierno, que creo que ha sido muy beneficioso con los aragoneses", ha zanjado.

El fallo, que no es firme, da parcialmente la razón al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, quien denunció las supuestas irregularidades cometidas en la convocatoria. El presidente del PAR se ha reunido esta mañana con su equipo jurídico para analizar las alternativas que tiene en su mano. Una de ellas sería recurrir el fallo, de manera que seguiría al frente del partido hasta que se ratifique o modifique la sentencia.