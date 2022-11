"He recuperado mi vida pero nunca voy a poder hacer dieta, es como meterte en la boca del lobo"

El pasado mes de septiembre fue el comienzo de la nueva vida de Paula Santolaria. Esta zaragozana de 27 años recibió el alta en la terapia a la que acudía desde hacía 7 años para tratar un trastorno de conducta alimentaria que llevaba arrastrando desde que era una adolescente. “He recuperado mi vida. Puedo hacer lo que me apetezca, tener una pareja estable e independizarme”, dice Santolaria.

Hacer una vida normal como cualquier joven de su edad. Sin embargo, no siempre ha sido así para Paula. Realmente no sabe cómo le llegó esta enfermedad. “Tendría unos 15 o 16 años, pero no tuve conciencia de que algo me pasaba hasta los 20”, afirma esta paciente recuperada.

“No me encontraba bien emocionalmente y empecé a adelgazar. La gente me decía que me veía muy bien, más guapa, y, sin darte cuenta, continúas con esa dinámica”, explica. “No me presenté ni a Selectividad por miedo a fracasar. Tenía mucha inseguridad, una baja autoestima y ansiedad”.

"De esta enfermedad se puede salir, es duro pero no imposible. Lo importante es pedir ayuda”

El punto de inflexión lo vivió hace 7 años. “Llevaba una temporada mala, dejé de comer y bajé de peso, y un día me dí un atracón de comida. Me sentí tan mal que se lo dije a mi madre”, confiesa Santolaria. A partir de ahí comenzó su largo camino de recuperación. “Estuve ingresada en una clínica privada durante mes y medio. Cuando salí comencé una terapia grupal en la que he continuado hasta hace dos meses”, continúa esta joven.

Un mal más allá de lo visible

Paula fue diagnosticada de bulimia nerviosa, pero esto era solamente el síntoma visible de un malestar emocional que le causaba ansiedad, inseguridad y miedo a afrontar determinadas situaciones en su día a día. El tratamiento para estos trastornos de conducta alimentaria no se focalizan solo en los problemas con la comida sino en solucionar los problemas emocionales y sociales de los paciente que subyacen detrás de esa disfunción alimentaria.

“En un primer momento, la terapia está dirigida a estabilizar el síntoma. Yo volcaba mi falta de gestión emocional en la comida porque me daba sensación de seguridad. En esos momentos, sientes que no tienes el control de tu vida. Para mí era como una adicción”, confiesa Santolaria. “Pero en medio año me quité esa ansiedad con la comida. El trabajo duro viene después, cuando tienes que conseguir un control emocional. Es ahí donde hace daño de verdad”, asegura esta ex afectada.

“Los primeros años de terapia son muy duros y tienes ganas de tirar la toalla porque la sensación es de soledad y de oscuridad”, confiesa. El objetivo es “auto conocerte y encontrar las herramientas necesarias que permitan gestionar de manera adecuada todas nuestras emociones”. Pero no es fácil ni rápido. “Yo iba tres días a la semana y comía con el resto de compañeras, después hacíamos la terapia grupal y merendábamos juntas. Los terapeutas no te dejaban elegir tu comida, ni allí ni en casa. Además, te hacían tapar todos los espejos y no podíamos hacer ejercicio”, recuerda Santolaria.

“Te dejas llevar y esperas, cada día, encontrarte un poco mejor. No sabes muy bien cómo, pero ese día llega y poco a poco vas reaprendiendo a separar el síntoma -mi relación con la comida- de las emociones y a no asociar las emociones con la comida”, asevera.

“Al principio no puedes salir por ahí a comer, ni salir de fiesta. Conforme vas recuperándote, puedes comenzar a comer fuera, pero con supervisión. Yo salía con una amiga y era ella quien me elegía la comida”, relata esta ex afectada.

Con el paso de los años, Paula fue recuperándose y ,con ello, también su vida. “recuperas el control de tus comidas, puedes volver a mirarte al espejo y en el último año se sigue trabajando en el control de las emociones, para que no te impidan llevar una vida normalizada”, explica Santolaria.

“Ahora estoy bien y recuperada, aunque siempre voy a tener que cuidar de llevar una alimentación adecuada y nunca me voy a poder poner a dieta. Es como meterte en la boca del lobo”, asegura esta ex afectada que manda un mensaje de optimismo a quienes están pasando por ello: “de esta enfermedad se puede salir, es duro pero no imposible. Lo importante es pedir ayuda”, concluye.

Acto realizado por la Asociación Aragonesa de Trastornos de la Conducta Alimentaria. TCA Aragón

Los adolescentes y las redes sociales, en el ojo de mira

Este miércoles se celebra el día Internacional de lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, una enfermedad de la que según los datos de los profesionales, hay 8.000 pacientes diagnosticados en Aragón. Tras el confinamiento y la pandemia, las cifras han aumentado un 8%, aunque los datos más alarmantes se dan entre los más jóvenes.

El número de diagnósticos entre los adolescentes ha aumentado un 40% tras el confinamiento según la Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria de Aragón (TAC Aragón). “De un día para el otro les cortamos su vida social y se volcaron en las redes. Allí consumieron contenidos de influencer que venden cánones de belleza inalcanzables y vidas perfectas”, dice María Consuelo Alcalá, presidenta de la asociación TCA Aragón.

“Son patrones inasumibles que les crearon ansiedad y la volcaron en lo que podían en ese momento que era el control de su comida y su peso”, explica Alcalá. “En algunas de estas plataformas como Tik Tok, hemos detectado contenido que da alas a las personas con estos trastornos. Les explican qué dieta seguir para no engordar o cómo disimular para que la familia no se entere de que no comen o vomitan”, afirma la presidenta de esta asociación que también es madre de una joven en proceso de recuperación de estos trastornos.

“Es muy duro. No te puedes imaginar el sufrimiento que genera esta enfermedad, tanto en el paciente como en la familia”, asegura Alcalá. “Los pacientes se aíslan, se meten en la cama y no quieren salir”, continúa. “En mi caso, me sentí abandonada. No sabía a quién acudir y cuando comienza el tratamiento, piensas que será algo rápido. Nada más lejos de la realidad. La media está en 5 años, pero hay pacientes que tardan 10 en recuperarse”, asegura la presidenta. Además, el 20% de los pacientes de anorexia y bulimia tienen ideas suicidad, es una de las tasas más elevadas dentro de una enfermedad mental.

Cartel de las mesas informativas de TCA Aragón para este miércoles. TCA Aragón

Consultas “saturadas” y falta de personal

María Consuelo Alcalá denuncia la falta de recursos para estos pacientes tanto en los circuitos sanitarios públicos como privados. “Las consultas externas están saturadas y pueden pasar meses sin que te vea el psiquiatra o la piscóloga”, asegura la presidenta de la asociación TCA Aragón.

A estos retrasos se suman las “pocas plazas existentes para asistir a las terapias grupales y la falta de especialistas como psicólogos, psiquiatras y nutricionistas”, insiste Alcalá. Desde esta asociación piden que se dote de más recursos y que se amplíen los horarios de asistencia también por las tardes.

La asociación ha organizado una serie de actos para conmemorar este día. El martes tuvo lugar en el centro Joaquín Roncal un taller sobre redes sociales con el título 'La verdad después de los filtros'. Este miércoles han preparado una mesa informativa en la plaza de España de 18:30 a 20:30. Además, se iluminarán de azul, color representativo de este día internacional, las fuentes de plaza España, Hispanidad (plaza del Pilar), José Antonio Labordeta (Parque Grande), y el palacio de la Aljaferia.