Lambán: "Si logramos acercar la producción de energía al consumo, las posibilidades de Aragón serán fascinantes"

Territorio, agua y energía. Estos son los tres pilares sobre los que sustenta un "fascinante" futuro para Aragón su presidente, Javier Lambán, que defiende que la política energética será "prioritaria" en los próximos años, como el siglo pasado lo fue la oposición al trasvase. Al barón socialista no le divierte "en absoluto" que la producción de las renovables en la Comunidad sirva para alimentar la industria en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, y aboga por impulsar nuevas normativas que permitan acercar la producción al consumo, eliminar las restricciones al autoconsumo y romper el monopolio en la evacuación y en la gestión de la energía. Así se conseguirá no solo abaratar la factura doméstica sino utilizar la energía como "factor de atracción de inversiones".

En un contexto mundial en el que las empresas consideran el acceso a la energía como elemento estratégico, Aragón tiene un brillante futuro por delante. Lo dejó muy claro Lambán en los Desayunos HERALDO, patrocinados por Ibercaja, Amazon Web Services y Aragón Plataforma Logística, donde recordó que la Comunidad podría pasar de generar 5.700 megavatios a más de 25.000, si salen adelante todas las autorizaciones que están en tramitación. El Gobierno de Aragón apuesta, para conseguirlo, por impulsar un sistema energético propio, que permitiría a Aragón "mirar de tú a tú" a cualquier región europea. En una convivencia entre generación de energía y convivencia con aerogeneradores y placas solares, y con la implantación de un impuesto al impacto visual que será similar al de otras comunidades como Galicia.

Lambán recalcó que el Gobierno de Aragón no quiere que el Ministerio de Transición Ecológica le "compense" por la producción de energía. "Eso sería tanto como decir que está comprando la energía", advirtió. Lo que busca el barón aragonés es que "le autorice y dé normativa para consumirla aquí".

Sería de agradecer el apoyo del ministerio que lidera Teresa Ribera, tras el discreto papel que ha desempeñado en la transición de las Cuencas Mineras. "Si lo que no nos hagamos nosotros mismos", ironizó el secretario general del PSOE-Aragón, que recordó que hay proyectos para crear mil empleo en la zona, el doble de los que ofrecía la central térmica que cerró sus puertas en Andorra.

También se mostró optimista el barón socialista respecto a la posibilidad de que Aragón tenga una fábrica de baterías, tras el fiasco de la que ‘voló’ a Sagunto porque "Volkswagen fue vendiendo pieles de oso por media España" y la DGA "no contaba con un socio como Ford para hacerse con la planta". La situación va mejorando. "Las conversaciones con otras empresas siguen", aseguró.

Si de algo puede presumir la Comunidad es de su capacidad para atraer inversiones. "Cuando llegamos al Gobierno entendimos que había normas que cambiar, desatascamos las renovables, hicimos una ley para agilizar la tramitación administrativa, hemos utilizado con mucha eficacia la figura de la Declaración de Interés Autonómico...", detalló. Con ello, la Comunidad tiene "buena reputación" y se preocupa por habilitar suelo industrial cuando se necesita y por poner en valor su "situación estratégica".

Para el sector de la nieve, Lambán estima que es más provechosa la unión de estaciones, que situará el Pirineo a la altura de las mejores pistas de España, que cualquier proyecto olímpico. Aunque no tira la toalla para volver a intentarlo "pero empezando de cero, no para sumarnos a una candidatura de Cataluña", recalcó.

Su futuro político tras 2023

Más allá del ámbito económico y empresarial está el político, más cuando apenas quedan seis meses para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Soplan vientos favorables, o eso piensa, para su partido. "De todas las encuestas que se han ido conociendo (incluida la de A+M para HERALDO del 12 de octubre), no hay una sola que diga que habrá un Gobierno del Partido Popular", recordó. "¿Se atreve a hacer una porra?", le retó Mikel Iturbe, director de HERALDO. "No, no", replicó. Confesó el presidente que hace tiempo que no hace porras porque aplica "una especie de mal de ojo" y, en los tiempos que corren, "cualquier pronóstico es casi una temeridad".

El tablero electoral aragonés contará con un nuevo protagonista, Teruel Existe, cuyo concurso podría ser clave al formar Gobierno. Tras las críticas iniciales, la relación de Lambán ha ido cambiando. "El paso de los años me va haciendo más cauto, más sabio y me va atemperando determinados ímpetus juveniles", bromeó el líder socialista. Aunque la realidad política refleja que las posturas entre el PSOE y el partido de Tomás Guitarte difieren en demasía sobre la situación de Teruel, una provincia que, según Lambán, "no inspira lástima, sino admiración".

Al presidente de Aragón no le gusta que Teruel "se estigmatice como lugar donde se tenga que hablar de despoblación" y abogó por que en lugar de ir como un pañuelo de lágrimas" vaya "inspirando admiración".

Insistió Lambán en lo bien que le han sentado a la provincia de Teruel los 40 años de autogobierno, y citó a modo de ejemplo para constatarlo proyectos como Dinópolis, Motorland, la agroalimentación o el sector aeronáutico, que tiene un futuro "formidable". Todo en una época de bonanza, la de Marcelino Iglesias (1999-2011), en la que el Gobierno tenía más recursos que ahora.

Una de las bondades de la autonomía es que la proximidad permite aprovechar las oportunidades, porque "las potencialidades están delante de los ojos" y así pueden prosperar y convertirse en realidades. Eso no ocurre en Madrid, donde "tradicionalmente no se han enterado de lo que pasaba fuera de Madrid". Cuando un "político de provincias" va a Madrid, debe haber "una especie de virus dentro de la M-30 que lo trastoca, lo transfigura rápidamente y se convierte en un heredero del despotismo ilustrado del siglo XVIII", ironizó.

Los políticos aragoneses no se libran de ese ‘virus’. "Van a Madrid bailando la jota, tocando castañuelas, dejándose notar, y de entrada se dedican tanto a ejercer labores patrióticas y nacionales que temporalmente se olvidan de Aragón", espetó, sin definir si había alguna figura política en concreto a la que hiciera alusión.

Pero no todo está perdido. "Siempre existe la posibilidad de que vuelvan otra vez a recordar sus orígenes y acaben siendo útiles para Aragón", zanjó.

Así se entendería el fiasco de la Agencia Espacial a la que aspira Teruel, en la que se ha producido un "desajuste" entre las expectativas generadas y el resultado final que, según Lambán, "justifica plenamente la irritación que se ha producido en Teruel, en la DGA, y que justifica que estemos reclamando al Gobierno que reoriente la cuestión". Recordó que la desconcentración de agencias nació vinculada al reto demográfico. "No conozco una sola provincia de la llamada España despoblada que tenga tantos méritos y tantos títulos para acoger una Agencia Espacial como los tiene Teruel con el Observatorio Astrofísico, Galáctica y el cielo maravilloso que tienen los turolenses", recalcó.

Aliaga y la crisis del PAR

Las matemáticas electorales sitúan otro de los focos en el PAR, que está pendiente de una sentencia judicial que ha de determinar si hubo "irregularidades" en el congreso en el que se eligió a Arturo Aliaga presidente. No desveló Lambán hasta qué punto está preocupado por el futuro del líder aragonesista, pieza clave para garantizar la trasversalidad del cuatripartito. "Si hablo de mi amigo Arturo Aliaga, igual le perjudico, que es lo que suele ocurrir cuando un político habla bien del de otro partido", advirtió Lambán. Pero habló, y lo hizo para asegurar que "la mayor certeza que le puede plantear el PAR a la sociedad aragonesa se llama Arturo Aliaga, que es el paradigma de gobierno, productor de estabilidad social y política, de la moderación".

También se refirió al conflicto entre los oficialistas y los críticos del PAR. "Me sorprende profundamente. Hubo un señor que convenció a Aliaga de que no pasaba nada porque Podemos estuviera en el Gobierno aragonés, que era bueno. Ese señor era José Ángel Biel", aseguró. Fue, según dijo Lambán, el que le dijo que "tener a Podemos en el Gobierno era un avance sustancial y que estaba perfectamente alineado con ese papel moderador de clavico del abanico que siempre había ejercido el PAR en la política aragonesa". Un Podemos aragonés que, según Lambán, "afortunadamente" nada tiene que ver con el nacional.

El presidente de Aragón se mostró "orgulloso" de que PSOE, PAR, Podemos y CHA hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo para sacar adelante una actualización fiscal. "Presumo de que en Aragón se podría estar fundando una manera de entender la gobernaza que sería muy deseable que se aplicara en el resto del país", advirtió. Le "atemoriza", confesó, el proceso de "polarización y de frentismo que se está implantando en la sociedad española".

El cuatripartito planteó su reforma fiscal respetando la progresividad y con el objetivo futuro de llegar a una "armonización". Convencidos de que "si una fiscalidad es de derechas o de izquierdas, está condenada al fracaso".

El PSOE y el pentapartito

Tras la experiencia del cuatripartito, Lambán se ve más capacitado para intentar un pentapartito que "los que siempre han gobernado solos y haciendo lo que les da la gana". Si no, tiene claro que un presidente que no gana las elecciones tiene que abandonar inmediatamente la política autonómica. Aunque confía en que no sea su caso.