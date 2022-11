El Gobierno de Aragón apoyará en el Consejo Nacional del Agua el plan hidrológico del Ebro, que contempla sus peticiones

El Gobierno de Aragón dará el visto bueno al plan hidrológico de la demarcación el Ebro, este martes, en la reunión del Consejo Nacional del Agua, ya que el documento atiende todas las condiciones que había planteado.

Se ratificará así la postura mantenida en el Consejo de la Cuenca de la Demarcación del Ebro, puesto que el documento al que se dará el visto bueno "es el mismo", "no ha habido ninguna variación respecto a todo lo que nos hizo que votásemos a favor" en ese órgano, ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, Joaquín Olona, a Europa Press.

Olona ha detallado que se ha avanzado sobre el borrador inicial y se tienen en cuenta "las líneas rojas que habíamos establecido", como son respetar la reserva hidrológica y no comprometer planificaciones futuras. "No cabe en el plan hidrológico, como hacía su borrador inicial, decir que ya no habría más piezas de regulación", ha apuntado.

El consejero ha constatado que esto "se ha corregido" y se incluyen las piezas de regulación de Yesa, Santolea, Mularroya y Almudévar. Además, en el borrador "partíamos de cero hectáreas de creación de regadíos y ahora tenemos 39.000 para Aragón, que es el 60 por ciento de todo el regadío previsto en la cuenca", ha sostenido Olona.

Sobre la modernización de regadíos, ha aclarado que el plan recoge el compromiso de un mínimo de hectáreas, "pero en absoluto limita" esa cantidad.