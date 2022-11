Azcón acusa a Lambán de "mentir" al criticar la reforma del delito de sedición y votar lo contrario

El líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, volvió este lunes a cargar tintas contra el presidente autonómico, Javier Lambán, al que acusó de "mentir" a los aragoneses con el objetivo de "mantenerse en el poder". "Lámbán es uno más del partido socialista de Sánchez", resumió como antesala del acto junto a Alberto Núñez Feijóo que tendrá lugar este martes en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde se espera reunir a un nutrido grupo de simpatizantes populares. No se prevén, por el contrario, grandes anuncios, ni siquiera el más esperado sobre si el actual alcalde Zaragoza se presentará a la reelección o si disputará al barón socialista la presidencia de Aragón.

"Lambán está permanentemente dándole explicaciones a los aragoneses que no se corresponden con lo que luego el partido socialista vota en las Cortes de Aragón", criticó en referencia al último pleno, en el que su formación sacó a adelante una iniciativa para rechazar la reforma del delito de sedición. Lo hizo con sus votos, los de Cs, Vox y PAR, pero no del PSOE, pese a que el barón socialista se ha mostrado públicamente en contra de esta modificación.

"Es evidente que todas estas actitudes y todas estas declaraciones tienen que ver con que los aragoneses estamos mayoritariamente en contra de que se reforme el delito de sedición, de que se pacte con Bildu y de que se modifique una ley para que los delincuentes sexuales y pederastas salgan antes de la cárcel", recalcó Azcón para posteriormente recordar que "si las palabras dicen unas cosas y los votos dicen lo contrario, lo que se está haciendo es mentir".

Y, en este sentido, consideró "imposible" que la mentira no tenga consecuencias. "Mentir no es de izquierdas ni de derechas, mentir es engañar a los votantes", remarcó, al tiempo que incidió en que las decisiones que toma el presidente de España, Pedro Sánchez, "Lambán las respalda con sus votos en Aragón".

En este escenario, a apenas medio año para las elecciones autonómicas y municipales, consideró que estas acciones tienen como objetivo "mantenerse en el poder": "Es la estrategia que cree que le beneficia".

Con este panorama, el actual alcalde de Zaragoza no quiso desvelar a qué cargo optará en los comicios de mayo y se refirió de nuevo al calendario establecido desde su partido: "No ha cambiado nada, tenemos un calendario y es el que va a seguir el PP". Con él se prevé que sea a finales de año cuando finalmente se esclarezca el futuro del popular. Recalcó, no obstante, que lo que importa a los ciudadanos no es quién se presenta de candidato sino problemas cotidianos como "la sanidad, la educación o llegar a fin de mes".

Precisamente la política nacional y también la autonómica centrarán el acto que se celebra este martes en Zaragoza, que contará con la presencia de Feijóo, Azcón y del presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma.