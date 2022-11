El festival Vino Somontano, finalista como 'mejor campaña de marketing'

El Festival Vino Somontano se ha clasificado como uno de los finalistas en la categoría de 'Mejor Campaña de Marketing' en los premios Wine Challenge Spain 2022.

El jurado de estos galardones -formado por los expertos del mundo del vino y la comunicación José Luis Benítez, Ferrán Centelles, Pedro Ballesteros MW, Juan Luis Asenjo, Paz Ivison y Pilar Cavero- ha sido el encargado de decidir las propuestas finalistas de cada una de las categorías que albergan estos premios.

Las campañas que compiten con el Festival Vino Somontano son 'Cuando estoy feliz me RÍO JA' de la Denominación de Origen Calificada Rioja y la de '¿Y si descubres por qué somos únicos?' del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez.

Los galardonados de todas las categorías en la VII edición de los Wine Challenge Spain se conocerán en la gala de entrega de premios el próximo lunes, 28 de noviembre, en Madrid.

El Festival Vino Somontano

La Denominación de Origen Somontano desarrolla la labor de promoción y a través de diferentes vías. Entre ellas destaca la organización del Festival Vino Somontano que desde el año 2000 durante el primer fin de semana de agosto, de jueves a domingo, convoca a miles de personas en la Muestra del Vino Somontano y en un amplio programa cultural que vincula estrechamente el vino con la gastronomía y la cultura.

Desde su primera edición hasta la celebrada el pasado mes verano, las campañas de marketing y comunicación del festival cuentan con por un "diseño original, ingenioso, rompedor y elegante alineado con las líneas estratégicas de comunicación de la denominación de origen pero acorde con la identidad propia del certamen", señalan desde la entidad.

A lo largo de la trayectoria del festival, varias de sus creatividades y campañas de comunicación han sido galardonadas en prestigiosos concursos publicitarios nacionales e internacionales como Best in Food Alimentaria, Best Pack, Nueva York Festival, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol o, entre otros, el certamen nacional Laus.