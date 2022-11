Repollés dice que la lista de espera quirúrgica vuelve a una "senda razonable" y la oposición le pide soluciones

Las listas de espera quirúrgicas han vuelto a ser protagonistas este jueves en las Cortes de Aragón y, aunque no han hecho subir tanto los decibelios como hace casi un mes, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y la portavoz popular en esta área, Ana Marín, han vuelto a enzarzarse en los datos sobre el número aragoneses que llevan más de seis meses esperando una operación. Repollés ha asegurado que la situación está volviendo a "una senda razonable" y que la evolución es "positiva" gracias a las medidas que se han adoptado para aliviar la situación en el marco del plan de abordaje, la oposición le ha reclamado soluciones. A finales de octubre, aún había 7.307 enfermos con demoras de más de medio año para entrar al quirófano. Por su parte, Marín le ha reprochado los 86.733 pacientes que el pasado agosto estaban pendientes de una prueba diagnóstica.

"Las listas de espera son connaturales al sistema público de salud que tiene que garantizar la equidad y aplicar criterios para priorizar las intervenciones y planificar los recursos personales y materiales", ha afirmado la titular de Sanidad, para añadir después que su Departamento no es "una factoría" y no se mueve "por producción, sino por calidad". Se prevé llegar a un rendimiento quirúrgico a finales de este año del 67%, superior al 66,5% que se registró en 2021 pero que no llega todavía al 70% que sería lo óptimo.

Entre otras cifras, la consejera ha incidido en que que a 31 de diciembre de 2022 no habrá pacientes pendientes de una cirugía oncológica con una demora superior a 30 días, aunque la diputada popular había asegurado poco antes que a finales de octubre se encontraban en esta situación 158 personas. Según Repollés, a cuando terminó octubre este objetivo estaba conseguido en un 95%, con excepción de procesos de neoplasia de vejiga y próstata con tratamientos previos coaduyuvantes que tienen que finalizar antes de entrar en quirófano. Se ha mostrado convencida de que a finales de 2023, tal y como se ha planificado, se habrá disminuido el 85% de los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a la situación de agosto de 2020, y ha señalado que en estos momentos la lista de espera ya se ha reducido en 3.700 personas.

"Todas las comunidades autónomas han tenido el covid, pero en Aragón seguimos liderando las listas de espera de toda España", le ha respondido la diputada popular. Además, le ha acusado de "menospreciar" a los ciudadanos cuando se remonta a datos de 2013 para justificar su gestión. Marín ha aludido también a la presión que vienen sufriendo en las dos últimas semanas las urgencias hospitales y le ha reprochado las 70 personas que el pasado martes estaban esperando ser atendidas en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha mostrado su decepción y le ha reclamado un plan específico para las listas de espera de primeras consultas y de pruebas diagnósticas, a lo que la consejera le ha respondido que "lo fundamental" es disponer de herramientas que permitan establecer qué paciente necesita una actuación rápida, y ello requiere "transformaciones profundas" de los sistemas de información. Le ha acusado de hacer "trampas al solitario y maquillar los datos" al no publicar desde el pasado mayo las demoras existentes en las consultas externas. Una crítica ante la que Repollés ha subrayado que los sistemas de información no son capaces de "recoger lo que se está haciendo" y necesitan "profundas transformaciones".

Por Vox, Santiago Morón ha reconocido que se ha reducido la lista de espera quirúrgica, pero ha denunciado que se han incrementado de una forma "intolerable" en especialidades como cirugía maxilofacial o traumatología. Ha augurado que el plan de abordaje no va a funcionar porque "son especialistas en propaganda y en vender humo e incapaces de aportar soluciones".

Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha defendido la necesidad de un cambio de "modelo", ya que el actual camina hacia "un hospitalocentrismo que es insaciable" y ha rechazado que los recursos de la sanidad pública vayan "a alimentar" a la privada. Ha abogado por reforzar las plantillas de todos los profesionales "no solo médicos, sino también celadores y limpieza" y le ha demandado a la consejera que valore el impacto que tiene la segunda actividad de los facultativos en la red pública.