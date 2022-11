¿Serán también gratuitas las líneas de bus que no dependen del Gobierno central?

A pesar de que la ministra anunció el miércoles una bonificación del 100% en los billetes de los autobuses de largo recorrido a partir de 2023, la Estación de Delicias de Zaragoza vivió este jueves una jornada "con total normalidad". Sin filas ni para consultar dudas ni para comprar billetes. En la taquilla, ninguna de las empleadas de las diferentes compañías era conocedora de qué tipo de bono se va a ofrecer ni de los requisitos. Por su parte, los usuarios ni si quiera habían escuchado el anuncio.

Entre los operadores del servicio surgen varios interrogantes. "La gente va a viajar más y nosotros tendremos que habilitar más servicios. La cuestión es cuándo nos van a devolver todo el dinero que adelantamos. Y además, luego, en 2024, cómo vamos a acostumbrar a la gente a pagar cuando ya se han hecho a no hacerlo", lamentan desde una de las empresas que opera en Zaragoza. Otra incógnita, añade, es "qué sucederá a nivel autonómico".

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, asegura que aplicar una bonificación del 100% en los autobuses interurbanos supondría un coste de alrededor 11 millones de euros para la Comunidad. "Es un gasto que no está previsto y que no se puede improvisar", argumenta Briz, que se compromete a transmitir sus quejas en la próxima reunión del 30 de noviembre en Madrid. En todo caso, añade, la DGA se hará en el año 2023 con la concesión de las rutas que pasan por Aragón por lo que dejarán de depender del Estado.

"Esta medida que se ha tomado a nivel nacional pretende que no haya un agravio entre el tren y el autobús. Con los descuentos del 100% en Renfe, hay buses que van vacíos. Esa es la principal razón. Para que nosotros podamos aplicarlo un 100% en vez del 30% que estamos aplicando ahora en las rutas que transcurren por la Comunidad, necesitamos que nos subvencionen el 70% restante", especificado Briz.

"Yo destino unos 160 euros al mes en transporte"

Sara de Leonardis tiene 23 años y viaja en autobús de manera habitual por trabajo y para ver a su familia. Nació en Tudela y estudió Interpretación en Zaragoza. Ahora su residencia está en Madrid y en la capital aragonesa. "Yo destino unos 160 euros al mes en transporte. Hoy (por este jueves) me voy a Tudela para ver a mi seres queridos", reconoce la joven antes de subirse al bus en la Estación Delicias.

Para moverse entre Madrid y Zaragoza utiliza habitualmente los Ouigo, que le suelen suponer un coste de 20 euros. Ahora, con el descuento del 100%, se plantea viajar en autobús. "La verdad es que me viene genial que implanten esta medida", declara De Leonardis, que no era conocedora del anuncio del Gobierno estatal. Y no es una excepción. La mayoría de usuarios no conoce tampoco los descuentos que han sido anunciados y que está previsto que se pongan en marcha en enero de 2023.

Sara de Leonardis, antes de subirse al autobús. H. a.

Es el caso de Vaselika Patrasku que se desplaza hasta Alfamén como mínimo una vez cada dos semanas por motivos laborales. "Me encantaría que lo pusieran gratuito. Yo ahora mismo la verdad es que no me beneficio de ningún descuento porque no me he enterado muy bien cómo funciona", resumen esta mujer, que paga 4,5 euros por cada viaje.

Vaselika Patrasku. H. A.

Preparado para coger el autobús dirección La Almunia de Doña Godina estaba este jueves Agustín Pascual junto a su mujer, Celia Casao. "Yo no me creo que vaya a haber viajes gratuitos. ¿Quién va a pagar todo eso? Es imposible que algo así sea rentable", declara el hombre, que invierte 5,5 euros por cada viaje a la capital aragonesa. "En el caso de que sea verdad, seguro que hay que hacer una veintena de papeles, como pasa con casi todo a día de hoy", lamenta

Agustín Pascual H. A.

Por su parte, Blanca Gracia Royo cogió este jueves un autobús dirección Barcelona para visitar a su hija. "Yo la verdad es que no me voy a pedir ningún bono ni nada. Con lo que tengo ahora mismo ya estoy contenta. Como soy pensionista y tengo la tarjeta dorada, me sale muy bien de precio. No quiero más complicaciones", apostilla la zaragozana, que asegura haber recorrido "medio mundo", pero que ahora solo visita a sus familiares.

Blanca Gracia Royo. H. A.

Desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), aseguran ser firmes partidarios de potenciar el transporte público. "No solo reduciendo las tarifas, extendiendo la red de transporte, aumentando la frecuencia de paso y fomentando la intermodalidad con la bicicleta; además es vital facilitar el intercambio entre diferentes transportes, implantando billetes válidos para los distintos medios", apuntan.

El estudio de OCU confirma además el importante ahorro que supone ahora el transporte público frente al coche particular. En la actualidad, el coste en combustible de realizar 50 trayectos con un recorrido medio de 12,5 km cada uno es de 115 euros para un automóvil con motor de gasolina, 88 euros con motor de gasóleo y 19 euros con motor eléctrico. Así, frente a un coche con motor de combustión, moverse en autobús urbano suele traducirse en un ahorro superior a los 60 euros al mes.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, concretó que supondrá un ahorro de más de 350 millones de litros de gasolina y evitará la emisión de un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2023. El Ministerio también ha calculado que una familia de cuatro miembros se ahorrará de media entre 1.800 y 3.000 euros.

Líneas que serán gratuitas y pasan por Aragón