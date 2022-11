Goikoetxea: "Hay exceso de celo en los jueces con la ley del ‘sí es sí’"

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, la podemista María Goikoetxea, opinó ayer que "hay un exceso de celo" en la revisión de la ley del ‘solo sí es sí’ realizada por la Audiencia de Zaragoza, cuyos jueces revisarán de oficio las condenas por delitos sexuales. "A nosotras nos hubiera gustado que se hubieran pronunciado más en el sentido que lo hacía la Fiscalía", expresó también Goikoetxea, que ordenó oponerse a rebajar ciertas penas por delitos sexuales.

La polémica sigue en el aire con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Al respecto, la directora del IAM aseveró que "hay una clara voluntad del legislador para la aplicación de esta ley". Estas declaraciones chocan con las que realizó Javier Lambán, presidente de Aragón, que aseguró que "la aplicación de la norma está surtiendo efectos absolutamente contrarios a la voluntad de los legisladores" y quien instó a poner "soluciones, remedios y paliativos". "Creemos que es muy importante esa perspectiva de género en todos los niveles para que esta norma suponga siempre un beneficio para la víctima", añadió Goikoetxea en el programa ‘Despierta Aragón’ de Aragón Radio.

No obstante, la podemista mantuvo su postura de "aplicar la ley en todo su conjunto", ya que consideró que el problema no es la norma en sí, "sino su aplicación". "El foco tiene que estar en seguir avanzando para no crear alarmismo en las mujeres que ahora mismo pueden verse preocupadas", añadió.

También se refirió a las polémicas declaraciones de Carmen Herrarte en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado martes, quien dijo que Irene Montero "está donde está porque le ha fecundado el macho alfa". "Todas las administraciones deben hacer autocrítica para pensar en lo que está pasando con la violencia machista. Ayer veíamos un claro ejemplo en el Consistorio", dijo.