El Hospital Miguel Servet de Zaragoza abre su sexta planta para "aligerar" la presión que soportan las urgencias

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha abierto este martes la sexta planta del centro para "dar soporte" y "aligerar" los momentos de "aglomeración" y "saturación" que vienen soportando en las últimas semanas las atenciones de urgencias, muchas de ellas propiciadas por el alza de virus respiratorios. Así lo ha anunciado la directora de las instalaciones hospitalarias, María Bestué, antes de inaugurar una exposición en el Hospital Infantil que muestra los problemas de las resistencias a los fármacos antimicrobianos. Hay que recordar que el Servet ha tenido que reprogramar alrededor del 10% de las operaciones para tener camas frente a la presión asistencial.

Esta sexta planta permanece habitualmente cerrada y durante la pandemia se preparó para acoger a enfermos contagiados con la covid aunque finalmente, ha señalado Bestué, no llegó a utilizarse porque se recurrió a otras instalaciones que se tenían "de colchón". En ella se dispone de una capacidad para 21 personas, aunque la idea es ir habilitando las habitaciones en función de las necesidades que surjan en cada momento. Esta misma mañana de martes estaba previsto que se derivaran desde urgencias los primeros pacientes de Medicina Interna.

La directora del Servet ha alertado de que hay que estar "preparados" por la evolución de la gripe aunque ha apuntado que la incidencia de la covid "no sigue subiendo" y , al menos, su impacto en la especialización "va a bajar". No obstante, ha reconocido que, aún así, la convivencia de ambos virus respiratorios "complica la gestión interna de las camas". que es el problema al que se quiere dar solución en estos momentos. Los expertos advierten que las curvas epidemiológicas de las enfermedades que ahora están circulando por la Comunidad (gripe, covid y virus respiratorio sincital) no han llegado todavía al pico.

La nueva uci pediátrica, casi al completo

En estos momentos, según ha detallado Bestué, la nueva uci pediátrica del Hospital Infantil, que se puso en marcha este pasado lunes, tiene ya ocho de sus nueve camas (una de ellas de aislamiento) ocupadas. "Pensamos que con las nueve camas que hay en la uci tendremos suficiente para afrontar lo que nos viene", ha asegurado. No obstante, ha afirmado también que en caso de tener que hacer frente a un incremento de casos hay margen para poder destinar la anterior uci pediátrica, "que no se ha desmontado", a pacientes de menor gravedad.

El traslado de la uci pediátrica (con seis camas) a la uci 5 del general (con nueve camas) se hizo efectiva efectiva este pasado lunes en un "tiempo récord", ha subrayado la directora del Servet, que ha "felicitado" a todo el personal que lo ha hecho posible. "La verdad es que con la generosidad de todo el hospital se ha montado una uci en unas condiciones excelentes", ha manifestado.

Actividad celebrada este martes en la sala de cine del Hospital Infantil del Miguel Servet José Miguel Marco

La directora del Servet ha recordado que la situación de este centro no es excepcional, dado que en el conjunto del país se ha producido un aumento de afecciones a menores, provocadas principalmente por el virus sincitial, que en algunos niños deriva en bronquiolitis.

Negociaciones "discretas" sobre Atención Primaria

Por otra parte, Sanidad sigue negociando con los sindicatos las medidas a implantar para solución el colapso en Atención Primaria y lograr que las esperas en los centros de su salud no se demoren más de tres días. El gerente del Salud, José María Arnal, que también ha asistido a la inauguración de la exposición en el Hospital Infantil del Servet, ha comentado que se las reuniones son "discretas".

Acerca de limitar las agendas de los médicos de familia en los ambulatorios hasta un máximo de 40 pacientes, como han planteado las organizaciones profesionales, ha dicho que se está "valorando" si se puede asumir o no "esta reivindicación" como han hecho otras comunidades, entre ellas Cantabria.