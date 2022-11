Pintar la casa con pintura térmica, ¿puede ayudar a reducir la factura en calefacción?

Comienza a llegar el frío a los hogares aragoneses y muchos de ellos han empezado ya a encender la calefacción. Algunas comunidades de vecinos han decidido encenderla menos horas, otras bajar la temperatura y, en general, los ciudadanos van a intentar ser comedidos con el consumo de gas y electricidad este invierno.

Para evitar encender tantas horas la calefacción existen diferentes alternativas. Desde revisar puertas y ventanas para que no pierdan calor, hasta abrigarse más en casa con pijamas y mantas más gruesos. Otra de estas opciones, que ofrecen los fabricantes de pintura, es la de pintar nuestra casa con un producto aislante térmico para evitar que el calor se escape. Pero, ¿aplicar esta pintura en las paredes de nuestra casa puede ahorrarnos dinero en energía?

Según los fabricantes de pintura, sí. Algunos de ellos, incluso, han hecho estudios en laboratorios independientes para confirmarlo. “Si se aplican tres capas de pintura anticondensación sobre la pared de una vivienda, se consigue un aislamiento de más de 5 grados de temperatura”, aseguran.

Otras empresas recurren a la NASA y hablan de pinturas térmica “concebida en un primer momento como aislante de frío para las naves espaciales”. Este tipo de productos está compuestos por una base acrílica de agua que, al secarse, “tiene la propiedad de producir una rotura del puente térmico gracias a una serie de microesferas de vidrio huecas en su formulación. Esta composición evita transferencias térmicas por reflexión de la radiación”, dicen algunos fabricantes.

"Se nota en las habitaciones más sombrías"

También quienes la han probado, hablan de manera positiva. Roberto Moreno tiene una empresa de pinturas en La Almunia de doña Godina. Hace un par de meses recurrió a este aislante para arreglar un problema de moho. “Pinté parte de la casa con una pintura de estas características para ver si era efectiva”, dice Moreno. “Dí tres manos en las paredes interiores que dan al norte porque apenas les da el sol”, explica este autónomo. “Este fin de semana ya he notado que no entra tanto el frío como el año pasado, sobre todo por la mañana en el baño, que es más sombrío”, afirma Moreno.

“No es la panacea y no te evitas poner la calefacción, pero se notaban las habitaciones más calientes, dos o tres grados más, seguro”, asegura este autónomo. “Yo creo que en la factura de la calefacción lo voy a notar y espero pagar menos. Algo seguro que me excuso, si me evito 40 o 50 euros este invierno en calefacción, ya ha valido la pena”, asevera Moreno.

Sin otros aislantes, pierde efectividad

Otros expertos, sin embargo, no las tienen todas consigo. “Las pinturas térmicas funcionan, pero no se consigue la misma efectividad que con aislamientos de más espesor”, dice Juan Carlos Cervero, arquitecto de AC Arquitectos. “El espesor de la pintura puede ser de 2 o 3 milímetros y ahora se está trabajando con aislantes de fibras minerales, de fibras de vidrio o corcho que están entre los 10 y los 12 centímetros de espesor para conseguir un nivel de confort óptimo y de ahorro térmico”, explica Cervero.

“Si se va a utilizar esta pintura, lo conveniente sería hacerlo combinado con otros aislamientos de mayor espesor, porque sino, su efectividad será limitada”, afirma el arquitecto. Estas pinturas tienen mejor comportamiento en verano que en invierno y “funcionan muy bien como aislante reflexivo, es decir, si pintamos la casa por fuera con un color claro, hará que no se caliente en exceso la pared y no subirá tanto la temperatura en el interior”. Esta es una práctica conocida y usada en muchos pueblos de nuestro país para evitar las altas temperaturas del verano.

A pesar de ello, Cervero cree que “algo hará, sobre todo si no hace mucho frío fuera. Las paredes pintadas con este producto aislante pueden conseguir que el calor de la estancia no se vaya tan rápido como si estuviesen sin pintar”, asevera, y añade “pero de ahí a que sirva para ahorrar dinero en la factura energética, no lo tengo tan claro”. “Si en la calle hay 3 grados y en la vivienda estamos a 25, no hay ninguna pintura capaz de aislarla”, asegura Cervero.

