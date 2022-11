‘Un yayo, una postal’, el especial regalo de Navidad para 15.000 personas mayores en Aragón

Hacer la Navidad más fácil a quienes se sienten un poquito solos. Este era uno de los objetivos con el que hace cinco años nació el proyecto aragonés #Unyayounapostal. Tan solo en 2021 entregaron más de 11.500 postales hechas a mano de manera artesanal y cargadas de buenos deseos en residencias de mayores de todo Aragón. Este año el objetivo es llegar a las 15.000. ¿Lo conseguirán?

La iniciativa surge en La Puebla de Alfindén. ¿La culpable? La zaragozana Beatriz Figueroa. “El primer año hice 200 postales y las buzoneé por La Puebla de Alfindén, casa por casa, en busca de personas mayores. Luego dimos el salto a Movera, Alfajarín… hoy llegamos a las tres provincias”, relata, incrédula.

Desde hace unas semanas, un ejército de voluntarios, sobre todo niños de varios colegios e institutos así como varios centros voluntarios y entidades como la asociación Mañoscrapper@s -Asociación de Scrapbooking de Aragón, que participa desde la primera edición- se han puesto manos a la obra para diseñar y rellenar estas felicitaciones tan especiales. “En algunos centros como el instituto de mi pueblo, los jóvenes se quedan sin recreo para escribir estas cartas. Queremos repartir alegría para los que más lo van a necesitar estos días. No hay que escribir mucho ni bien, a veces sobra un Te quiero”, admite.

Las postales deben ser de tamaño 10x15 centímetros, con los sobres abiertos para que puedan ser revisados antes de enviarse. El plazo de entrega finaliza el día 3 de diciembre y ha de hacerse en uno de los ocho puntos de recogida habilitados en la capital aragonesa (Milbby; Piedra, papel y tijera; Librería Moisés; Colorín Colorado; Scrapyfoto; ScrapA2; Alba Scrap y Larraz). “Después, un equipo de voluntarios se encargará de distribuirlas el día 22 de diciembre por las distintas residencias de Aragón”, prosigue la ideóloga, emocionada. Todavía no se cree que el proyecto haya crecido tanto.

Y es que el reto comenzaba, para ella, tras enfrentarse a uno de los mayores contrapiés de su vida: un cáncer de mama. “Todavía continúo en tratamiento, pero no me rindo. La experiencia me ha hecho darme cuenta del valor que tiene el simple hecho de estar vivos. He decidido entregar mi vida a hacer más felices a quienes se cruzan conmigo”, asevera.

Mary Poppins de Aragón

Algo que esta zaragozana de 47 años pone en práctica diariamente en su propio trabajo como electrónica en una empresa de cajas fuertes y buzones. Tan solo hacen falta unos minutos de conversación con ella para darse cuenta de que es de esas personas que tienen algo especial. Acompañada siempre de un bolso de grandes dimensiones parecido al de Mary Poppins, en su interior lleva piedras pintadas a mano, frases y mensajes de ánimo y una nariz de payaso. Es su kit, explica, “para hacer el mundo un poco mejor”.

“El cáncer me hizo ver que la vida es un regalo como jamás lo habría imaginado”, reivindica notablemente emocionada. Un ejemplo de cómo dar la vuelta a los golpes de la vida, sin pensar en lo que diga, opine o haga el resto. “Si le das amor a la vida, la vida te lo devuelve con creces. Mola mucho, porque la gente responde, y eso es algo maravilloso”, reivindica. Para sumarse a la iniciativa, tan solo hay que enviar un correo electrónico a manoscrapperas@gmail.com