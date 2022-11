La industria volvió a reclamar medidas a corto plazo que amortigüen el impacto de una factura energética que se ha triplicado en el último año. En el marco de la jornada ‘Energía: problemas y soluciones’, organizada por la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) en la sede de Itainnova, Luis Atienza, presidente de Argo Capital Partners y expresidente de Red Eléctrica (REE), reconoció que «estamos en una energía de guerra y no se han adoptado soluciones suficientes para mantener la competitividad de la industria».

Es preciso, dijo, asegurar esa base industrial hasta que se consolide, dentro de 5 o 10 años, «la ventaja en precio de la luz que supondrá tener tanta energía renovable en España». Y en este sentido, se declaró «intervencionista», defendió que «desagregar el mercado eléctrico es una necesidad» y dijo que aunque los precios los fije el mercado, «hay capacidad fiscal para corregir los desajustes y apostar por un planteamiento predistributivo y no solo redistributivo».

Aitenza apuntó como una posible solución –planteada hasta ahora «sin éxito»– resubastar la energía, es decir, que junto a esas subastas de comprador único para las nuevas energías renovables hubiera una subasta secundaria para favorecer a esos grandes consumidores industriales y que el sistema asumiera esa parte de riesgo y ellos pudieran beneficiarse antes del desarrollo de las renovables. Otro problema para Europa, reconoció, es la dependencia asiática en tecnología de almacenamiento de energía: «China, que es el mayor consumidor de carbón, es el país más avanzado en desarrollo de baterías. Así que algo estamos haciendo mal». Según este experto, que fue de 2004 a 2012 presidente de REE, «el reto es aprovechar la oportunidad» que se le brinda a España de acelerar, invirtiendo más en renovables, la transición energética, ya que «esta energía limpia es un elemento de protección frente a la volatilidad de los precios y la base de una economía a costes energéticos sostenibles». Invitó a saber sacar partido de la «posición ventajosa de España para abastecer a los mercados centroeuropeos» ya que la «logística del hidrógeno es muy cara y electricidad e hidrógeno (que van de la mano) viajan mal».

Guillermo Santos, socio del grupo financiero iCapital, coincidió en que harían falta «medidas más apegadas a la realidad y más efectivas por parte de las administraciones en control y tope del coste energético» para asegurar la viabilidad de muchas empresas. Sin llegar a extremos como el de «Alemania, que se ha visto abocada a nacionalizar dos distribuidoras de gas, habría que dar a los empresarios mayor certidumbre y visibilidad del coste de la energía». La transición, añadió, «no debería comportar un absolutismo verde sino primar el bienestar de ciudadanos y empresas que son las que crean los puestos de trabajos».

«Cómo sobreviviremos con estos precios de la luz, no lo sé. Esto tiene que pegar un cambio», pidió Pilar Vicente, directora gerente de Recubrimientos Metálicos Vicente, una pyme con 12 trabajadores, que a duras penas puede seguir soportando estos precios de la energía. «La flexibilidad es lo que nos permite seguir adelante, pero no es sostenible en el tiempo. Hemos tenido que parar la producción cuando la electricidad estaba más cara y cambiar los calendarios de trabajo», reconoció Esther Jara, directora de Energía y Sostenibilidad de Megasa: «Es la única medida que ha funcionado. Las renovables a corto plazo no son solución. Los promotores prefieren venderla al mercado antes que a nosotros y es legítimo».

Javier Ferrer, presidente de la FEMZ, organizadora de la jornada, pidió respuestas eficaces para las empresas «obligadas a ralentizar su producción o suspenderla por el alto coste de la luz». Si bien de las renovables ha de venir la solución, «criticó que los fondos europeos estén llegando con cuentagotas» y el colapso que se está produciendo en la gestión.