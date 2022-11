Convocada huelga indefinida a partir del día 28 en la limpieza

Las dos asambleas celebradas este martes para decidir si las trabajadoras de Edificios y Locales de la provincia de Zaragoza apoyaban la huelga indefinida desde el día 28, planteada por los sindicatos que las representan (UGT, CC. OO. y OSTA) dieron como resultado el sí mayoritario al paro indefinido. Lo votaron más de 400 empleadas del sector participantes en estas asambleas. "Ha sido por unanimidad", señaló Mariano Álvarez, de CC. OO. "Todos han sido votos a favor", corroboró Alberto Navarro de OSTA.

El paro convocado, que afectará a la limpieza en colegios, hospitales privados, despachos, oficinas y fábricas -solo quedan excluidos los hospitales públicos y el de MAZ, que tiene su propio convenio- pretende forzar el desbloqueo del convenio de un sector en el que trabajan aproximadamente unas 8.000 personas, la mayoría mujeres, que se niegan a perder más poder adquisitivo.

Lo que está en juego, explican las centrales, es la revalorización de unos salarios que superan en poco los mil euros en caso de tener jornada completa. "Son las menos ya que la mayoría trabaja por horas en distintos centros y no llega a los 750 euros al mes", indicaron desde las centrales. Con un convenio vencido desde finales del año pasado, las reuniones celebradas con la patronal no han permitido avances y hace ya más de un mes que los sindicatos se levantaron de la mesa al no modificar la patronal (Aspel y Asoal) su incremento del 2,5% para cada año de convenio. Sin embargo, los sindicatos reclaman un incremento salarial del 5% para 2022, del 4% para 2023 y del 3% para 2024, dos días más de vacaciones al año y la inclusión de una cláusula de garantía salarial para hacer frente a la subida de precios por la inflación.

Esta fue la última propuesta, si bien Esteban Lauroba, de UGT, explicó que ahora "con la huelga el contador se pone a cero y vuelven a la propuesta inicial que incluía el incremento del plus del transporte, la reducción de la jornada y la mejora de otros complementos". En cuanto a los actos de protesta que acompasarán al paro, están por definir, pero probablemente haya una concentración ante el SAMA el día que este Servicio de Mediación y Arbitraje llame a las partes para tratar de evitar la huelga.