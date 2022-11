Calendario escolar y laboral para Navidad en Aragón: ¿cuándo nos vamos de vacaciones?

Aún queda un mes largo, pero es indiscutible que ya huele a Navidad en todas partes. La influencia estadounidense ha determinado ese adelanto en la cultura española, que se apunta a los adornos, los villancicos y las compras adelantadas desde que pasa el día de Todos los Santos (que para los más pequeños ya es Halloween, por la noche previa) y empieza a aparecer Mariah Carey en todas partes, como se veía a principios de mes en un vídeo viral protagonizado por la cantante de ‘All I want for christmas is you’. Las fiestas de verdad, aunque haya anticipo con el puente de la Constitución y la Inmaculada, llegan a partir de otro día especial; el del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Ese día, el 22 de diciembre, es día de ilusión y de escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números de la Lotería de Navidad y también es el primer festivo en el calendario escolar aragonés. Cae en jueves, por lo que la Nochebuena llega en sábado en este 2022. Los tres primeros días de esa semana se reparten entre exámenes, entregas de trabajos, festivales navideños y actividades fuera de los centros. Desde el 22 y hasta el lunes 9 de enero de 2023, adiós a las aulas, con tres fines de semana de por medio y un total de 18 días de parón.

En cuanto al calendario laboral, resulta que el día de Navidad es el domingo 25; la fiesta se pasa al lunes 26. Lo mismo pasa con el 1 de enero, día de Año Nuevo; la fiesta correspondiente se disfruta el lunes día 2. También es festivo el viernes 6, día de Reyes, con lo que la semana laboral previa queda reducida a los días 2, 3 y 4 de enero. Esos dos serán los primeros de los 14 días festivos anuales a los que tiene derecho todo trabajador por cuenta ajena, ya sea en el entorno público o privado; todo eso más allá de los días de vacaciones de verano y aquellos que pueda tomarse por circunstancias especiales, como los ganados por festivos trabajados u otras circunstancias propias de su respectivo empleador.