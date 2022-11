El 85% de los adolescentes aragoneses compra por internet y la mitad ha tenido problemas

El 85% de los adolescentes de Aragón entre los 12 y 16 años compran por internet y la mitad de ellos han tenido problemas al hacerlo, sobre todo relacionados con el incumplimiento de los plazos de entrega y que el producto final que reciben no se corresponde exactamente con el que se anunciaba en la página.

Así se desprende de las encuestas que la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha llevado a cabo dentro del Programa de Educación del Consumidor 2021-2022 a 127 alumnos de ESO de Huesca, Teruel y Zaragoza que han participado en talleres sobre cómo llevar a cabo operaciones seguras ‘online’.

De las entrevistas se desprende que la mayoría son activos compradores en la red. En concreto, un 25% compra habitualmente, un 60% lo hace alguna vez, y de quienes no lo hacen directamente, un 8% ha adquirido artículos con sus padres u otros familiares adultos. Solo un 5% de los encuestados admite que no le interesa o no se fía. La ropa, con un 68%, es con diferencia el producto más buscado y deseado por los adolescentes, seguido de las entradas de espectáculos (47%), libros o artículos de papelería (38%), electrónica (37%) y calzado (35%).

Para llevar a cabo estas adquisiciones utilizan indistintamente el teléfono móvil (72%) o el ordenador (71%). El sistema de pago al que se recurre mayoritariamente, un 77%, es la tarjeta de crédito, frente a un uso muy escaso de las tarjetas prepago, un 15%. Sí se percibe un incremento del pago por ‘PayPal’ o alguna otra pasarela (27%). Comparar precios y condiciones en distintas páginas está a la orden del día para el 55% de los encuestados, mientras un 38% asegura que solo lo hace algunas veces y un 7%, nunca.

Uso reducido de la bicicleta

Uno de cada cuatro escolares de entre 9 y 12 años se desplaza cada día al colegio en coche particular y el resto lo hace mayoritariamente andando. Lo que llama la atención es que el uso de la bicicleta solo es testimonial a pesar de los programas que se ponen en marcha desde distintos ayuntamientos para conseguir que los chavales aprendan a circular de manera segura en sus desplazamientos.

Es una de las conclusiones de otro de los talleres de consumo responsable centrado en el cambio climático. Javier Tello, portavoz del colectivo Zaragoza en Bici, atribuye este escaso uso de la bicicleta a la franja de edad, "son alumnos de Primaria que no van solos a los colegios y dependen mucho de lo que hagan sus padres". Está convencido de que la utilización de este vehículo sufre un importante repunte entre los estudiantes de secundaria cuando ya se desplazan por su cuenta a los institutos.

Apuesta por el reciclaje

Los menores están concienciados con esos pequeños gestos cotidianos que ayudan a reducir la contaminación, aunque la encuesta a la que han contestado 218 escolares revela algunas contradicciones.

Por un lado el 80% asegura que apaga el ordenador y otros dispositivos si no trabajan con ellos y más del 50% sostiene que procura gastar poca agua cuando se asea, utiliza las dos caras del papel al escribir y recicla papel, vidrio y plástico en su hogar. De hecho, solo un 13% reconoce que en sus casas no se recicla. A la gran mayoría, un 89%, les parece adecuado retirar las bolsas de plástico de los supermercados. Dejaron de ser gratuitas en 2018 y ahora muchos comercios están eliminando las bolsas de un solo uso.

Sin embargo, un 59% de los alumnos entrevistados no tiene en cuenta la generación de residuos al adquirir sus pequeñas compras. Además, la mitad de ellos, un 51%, no tienen claro la relación de sus hábitos diarios de reciclado de plásticos con su influencia en la contaminación de los océanos.