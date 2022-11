Nerea Irigoyen: "Para traer el dengue, ya no hace falta haber estado en el Caribe, sino en el sur de Francia"

Experta en zika, Nerea Irigoyen dirige el Grupo de la División de Virología del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge.

¿Pero qué le pasa a la política británica? Vaya ritmo de primeros ministros.

A ver si ya se estabiliza un poco. Desde que llegué a Reino Unido, hace 12 años, he vivido cinco primeros ministros. A este paso, vamos a igualar a la Reina, que vivió 15... Con la situación tan complicada –la libra sube y baja a cada rato y la inflación se nota mucho en los precios, se paga muchísimo de luz...–, uno lo que necesita es un país un poco estable políticamente para que veas que esto va hacia buen puerto.

¿Está el ‘brexit’ en el origen de esa desorientación política?

No es el único culpable de lo que está pasando, pero desde el referéndum el país está mil veces más desestabilizado y polarizado.

¿Cómo afecta a la ciencia?

A nivel nivel científico ya empieza a afectar de verdad. Reino Unido aún no ha firmado el acuerdo para participar en los programas científicos de la Unión Europea y se dan situaciones de gente con financiación europea que, si la quieren mantener, se tienen que mover a un país de la UE. Reino Unido está empezando a ser un mercado menos atractivo para posdoctorados, y se está notando. Si te dan financiación europea, no la puedes usar aquí y la gente no viene; jefes de grupo, grandes popes, se están marchando también.

¿Perjudica a su trabajo?

De momento no, pero me da miedo que ofrezcas un contrato de ‘posdoc’ y seas incapaz de atraer a los mejores porque no quieran venir aquí, que era lo que antes pasaba. Profesionalmente, no me interesa ahora mismo moverme, pero, si tuviera que decidir dónde irme tras la tesis, Reino Unido no sería la primera opción.

"Los británicos, tan serios, se ríen de sí mismos

y eso es sano"

Usted ¿apostó por la lechuga o por Liz Truss?

En el laboratorio y todos mis amigos éramos de la lechuga, hasta le creamos una cuenta en Twitter. Refleja muy bien el espíritu británico, por un lado tan serios, pero con ese humor tan suyo ante una situación estrambótica. Se ríen de sí mismos y eso es sano.

¿Es lo que más le gusta de allí?

Me hace mucha gracia. Por el contrario, el tiempo y la comida no son lo primero en la lista.

El tiempo, o más bien el clima, ya no es lo que era en ningún sitio.

Este verano, en Cambridge llegamos un par de días a 39 grados. A veces sentía que estaba en Zaragoza, pero ¡con moqueta!

"En Francia hay brotes de dengue autóctonos, sin haber viajado. Casi 300 casos es muchísimo para un país europeo y puede pasar a España en cualquier momento"

Ahora, estamos ya en noviembre y el frío no llega...

No sé si somos conscientes, pero esta subida de temperaturas no va nada bien para la salud. El calor extremo aumenta las muertes en verano y en mi campo –virus que se transmiten por mosquitos–, los mosquitos tropicales o subtropicales que morían en invierno van a seguir viviendo todo el año. En Francia hay brotes de dengue autóctonos, sin haber viajado. Casi 300 casos es muchísimo para un país europeo y puede pasar a España en cualquier momento.

¿Estamos preparados?

Los hospitales deberían poder diagnosticar virus tropicales, porque ya no hace falta haber estado en el Caribe sino en el sur de Francia para traer el dengue, y eso es lo que asusta un poco.

"La gran pandemia que se sigue esperando será de gripe. Se repiten cada 60 años, y nos toca ya. Id a vacunaros de gripe"

¿Usted se vacuna de la gripe?

Sí, desde antes de la pandemia. Desde que tuve una gripe un poco chunguilla, pero también por salud pública; para proteger el sistema de salud y evitar oleadas de gripe, lo mejor es vacunarse. Y más este año, que la gripe va a volver con bastante fuerza. Nos vino el SARS-Cov-2, no sé si como preámbulo de lo que vendrá, porque la gran pandemia que se sigue esperando será de gripe. Se repiten cada 60 años, y nos toca ya. Id a vacunaros de gripe.

Lo dijo tal cual hace poco, en las Conversaciones en la Aljafería. ¿Qué no deja nunca de hacer cuando vuelve a Zaragoza?

Mi familia está ya un poco harta porque siempre que vengo tengo que ir a ver la pared de la Seo. Me resulta de lo más bonito de Zaragoza; desde allí se ve toda la plaza del Pilar, la Lonja, y me genera armonía, paz... La habré visto cientos de veces.