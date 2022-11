Repollés está "absolutamente segura" de que se llegará a un acuerdo con los médicos de Atención Primaria

Tras unas semanas tensas y con una amenaza de huelga de los profesionales de Atención Primaria por la "sobrecarga" laboral que sufren, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, se ha mostrado "absolutamente segura" de que se llegará a un acuerdo con este colectivo profesional. Para ello es clave la reunión que se mantendrá el próximo 16 de noviembre y para la que desde la DGA se está preparando un documento en el que se analizan las propuestas que los sindicatos y el Colegio de Médicos remitieron al Ejecutivo autonómico a finales de septiembre y que ya fueron objeto de un primer encuentro el pasado 20 de octubre. La titular de Sanidad ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar en Zaragoza el seminario presencial APday, organizado por la Sociedad Española y Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria.

Acerca de las medidas que van a impulsarse desde el Gobierno aragonés, Repollés ha subrayado que tienen "un carácter fundamentalmente organizativo, no retributivo". No obstante, los facultativos de familia exigen también mejores condiciones laborales y que se recuperen parte de los complementos salariales congelados desde 2010. En este sentido, ha recordado que los incrementos retributivos en la Comunidad se han venido produciendo desde 2015 a través de diferentes planes como el de incentivos para centros de difícil cobertura y el de atracción de profesionales, además de la adjudicación de plazas que fidelizan a los facultativos "con una oferta de 745". También se ha remitido al Plan de Atención Primaria y Comunitaria que recoge, entre otros, este aspecto.

A preguntas de los medios de comunicación, Repollés ha querido dejar claro que los "problemas puntuales" que se viven en Aragón con los médicos de familia no se pueden comparar con los de la Comunidad de Madrid donde "han tenido más de dos años cerradas las urgencias extrahospitalarias". El mal "común", ha reconocido, es en ambos casos la falta de galenos. "Con esto no quiero decir que no estemos muy pendientes y preocupados por la situación y que, por supuesto, estemos abiertos a todo tipo de propuestas y negociaciones, como así se está haciendo en el momento actual para intentar mejorar sobre todo los problemas de accesibilidad", ha dicho. En relación con las movilizaciones que ya se llevan a cabo en la capital española y que planean en Aragón, ha comentado que no cree que "lleven al mismo fin" y que no se puede "generalizar".

Apuesta decidida por el grado completo de Medicina en Huesca

La consejera de Sanidad ha hecho una apuesta decidida por la implantación del grado completo de Medicina en Huesca e incrementar las plazas de esta titulación en el campus zaragozano. El paso definitivo para ello está pendiente de una memoria sobre los costes económicos y de recursos humanos que conllevarían estas enseñanzas, pero espera que si no hay "ningún inconveniente" sea una realidad. La Universidad de Zaragoza ya abrió la puerta a esta posibilidad que desde hace tiempo vienen reclamando el Ayuntamiento de la capital oscense y la Diputación Provincial de Huesca.