Las empresas que veían inviable el concurso de bus de la DGA optan con rebajas de hasta el 34%

Las mismas empresas de transporte interurbano de bus de Aragón que consideran inviable técnica y económicamente el nuevo mapa concesional de bus de la DGA se han presentado al concurso con rebajas de hasta el 34%. El beneficiario será el erario, ya que la baja económica de las ofertas mejor valoradas supera, de promedio, el 20%. De esta forma, el Ejecutivo autonómico se llegará a ahorrar más de 24 de los 128 millones en los que está estimado el coste del servicio a lo largo de los diez años establecidos en la concesión. A esta cuantía se añadirá la que sumen las adjudicatarias de las líneas metropolitanas, cuyas propuestas económicas se conocerán en los próximos días.

No obstante, habrá que ver quiénes ganan finalmente el concurso para extender el transporte a todos los núcleos de la Comunidad con más de diez habitantes, ya que tres de las quince ofertas mejor puntuadas incurren en baja temeraria y tendrán ahora que justificarlas antes de resolver. Y lo más peliagudo, la mesa de contratación deberá valorar si finalmente un mismo grupo, el gallego Monbús, puede copar el concurso y llevarse 8 de los 15 lotes a través de cuatro de sus empresas, Automóviles Zaragoza, Linecar, la Hispano lgualadina y Alcalabus. La clave está en dilucidar si actúa como única empresa.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, no ha querido enjuiciar una cuestión que depende de la mesa de contratación. Eso sí, confía en que se puedan resolver pronto los concursos autonómico y metropolitano y así poner en marcha la reordenación del transporte interurbano "a lo largo del próximo año". Lo que parece imposible es que esté operativo antes de la primavera porque, una vez se resuelvan los dos concursos, las empresas contratistas tendrán un periodo para incorporar la nueva flota.

El malestar es mayúsculo en el sector, dado que todas las empresas limitaron el número de ofertas porque el pliego establece que el máximo número de lotes que se puede adjudicar a un mismo licitador es cuatro. En puridad, Monbús se ha presentado con cuatro distintos, aunque las ofertas llevan en todos los casos la firma del dueño del grupo gallego, Raúl López. Por ello, los técnicos deberán considerar si jurídicamente es aceptable. "Esa empresa ha venido a romper el mercado tirando los precios. La DGA, y sobre todo los usuarios, van a tener un serio problema con el servicio", advirtieron varios directivos de empresas de transporte consultados.

Los damnificados con sus rebajas económicas son, principalmente, Avanza y Therpasa, aunque también afectaría a Hife y Samar y a otras compañías más pequeñas.

En la Administración autonómica ha sorprendido que las mismas empresas que han judicializado este macroconcurso a través de la principal asociación del sector (Aetiva) hayan decidido no ya presentarse, algo que daban por hecho, sino que firmaran rebajas económicas que llegan a rozar el 34%

Desde Aetiva siguen denunciando que el nuevo mapa concesional es "inviable" desde el punto de vista económico y técnico y sostienen que está infradotado, hasta el punto de estimar que harían falta entre ocho y diez millones más al año a lo largo de las concesiones. Su oposición frontal les llevó hace justo un año a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra cada uno de los 19 proyectos en los que se dividirá el servicio. Solicitaron la suspensión cautelar, aunque no fue aceptada.

La justificación del sector

Las mismas fuentes del sector consultadas se justifican con el argumento de que no les quedaba otro remedio. Indican que se han tenido que presentar y hacer importantes bajas económicas "estando en desacuerdo" con el macroconcurso para no quedarse fuera de su negocio. "No podemos estar parados y están en juego cientos de empleos y nuestras flotas de autobuses", añadieron.

Es más, sostienen que se vieron obligados a presentar rebajas porque, de otro modo, no podían competir y aún así Monbús les ha barrido con las suyas. De todos modos, la mayor de todas, de un 33,81%, la ha presentado Avanza en el lote 1, que abarca la Jacetania y Alto Gállego, y con la que ha incurrido en baja temeraria. Al ser el único licitador, la Administración deberá declararlo desierto si no logra justificarla y convocar otra licitación o hacer un procedimiento negociado.

Las otras dos bajas temerarias corresponden a las ofertas del grupo Monbús en los lotes 8 (Maestrazgo) y 15 (Cinco Villas), en los que hay otros dos licitadores que podrían asumir el servicio de ser excluido.