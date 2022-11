Hablan los presidentes de comunidades: "La derrama ya es de 700 euros por piso, por eso la calefacción no se enciende"

Las cuatro comunidades de vecinos de los bloques de viviendas de las calles de Zaragoza de Manuel Viola números 7, 9 y 11 y Pablo Bruna 4, es uno de esos casos extremos en los que las calderas centralizadas de gas no se encederán este invierno para la calefacción. Los vecinos aprobaron está drástica medida en septiembre y la ratificaron el pasado jueves. Ni siquiera la nueva tarifa regulada de último recurso aprobada por el Gobierno central les ha hecho cambiar de opinión.

"Se ha decidido no encenderla porque la situación económica era de supervivencia y con la deuda del gas que llevábamos acumulada en agosto la derrama ya es de unos 700 euros por piso", dicen Luis César y Olga Torres, dos de los presidentes de estas comunidades de vecinos del Barrio La Jota que agrupan a 204 viviendas.

César muestra el excel con las cuentas que les ahogan y que han presentado a los vecinos. Se sabe las cifras de memoria. La factura la abonan anualmente y el pasado agosto ya arrastraban una "deuda virtual" de 142.685 euros. Pagan a cuenta cada mes 12.985 euros. "No podíamos seguir aumentando la deuda. Hay hogares para las que esa derrama de 700 euros es un auténtico problema".

Ya en febrero empezaron a plantear la posibilidad de instalar repartidores de coste, pero les iban a suponer unos 1.100 euros por piso. "Todavía se encarecía más el desembolso porque era necesario poner un juego de bombas que controla la presión del circuito que tiene 45 años", añade César. Ahora tienen presupuestos para colocar tomas de gas individuales, pero es un asunto motivo de otra asamblea.

Agua caliente a menos grados

Hay propietarios críticos con la medida, por supuesto. No obstante, Torres admite que se "sorprendieron" del respaldo que tuvo la iniciativa. En la primera votación el pasado septiembre solo hubo tres votos a favor de enceder la calefacción y en la del pasado jueves, 107 en contra y 11 a favor.

"No podíamos seguir aumentando la deuda. Hay hogares para las que esa derrama de 700 euros es un auténtico problema"

En los portales hay un cartel en el que se explica que tras consultar a varias empresas se ha decidido por el "bien económico y sanitario" de la comunidad mantener el servicio de agua caliente las 24 horas del día, aunque se van a bajar los grados al mínimo permitido, a 51o. "Por debajo de esta temperatura, según Sanidad, hay riesgos sanitarios", apostilla Torres.

Las familias están aprovisionándose de distintos tipos de estufas y aparatos eléctricos. Quien más y quien menos ha hecho cálculos de lo que puede gastar para no pasar frío. Y por si fuera poco la que les está cayendo, han tenido que cambiar una de las tres calderas. Estas comunidades, que cuentan con un conserje de mantenimiento, han llevado a cabo mejoras en los últimos años. "¿Hoy hay de nuevo reunión?", pregunta una de las vecinas al pasar. Es el pan de cada día.