Erasmus desde África para alumnos de FP: "Es otro mundo. Allí la domótica no existe"

El día a día de Ohalete Chisem en Nigeria es muy intenso. A la 1.00 de la madrugada comienza a trabajar como informático hasta las 3.00. Entonces, empieza a prepararse para ir a su centro escolar. Una hora tarda desde que sale de su casa y hasta que entra en el aula. Hasta las 19.00 no llega a casa. Es en ese momento cuando se echa a dormir para despertarse seis horas después y comenzar el día.

Chisem está viviendo estas semanas, junto a otros ocho compañeros de clase y su profesor, una experiencia educativa gracias al proyecto piloto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility), que está financiado por la Comisión Europea con 4 millones de euros. La Asociación Mundus es la "culpable" de que Zaragoza sea la primera ciudad de España en acoger a estudiantes africanos de FP durante un mes. "Es la primera vez que vengo a Europa. Estoy muy orgulloso de que hayamos sido los primeros en vivir esta experiencia", sostiene el joven de 23 años. Todos los conocimientos los están adquiriendo en el CPIFP Corona de Aragón.

"He conseguido comprender la lectura de diagramas, algo que me estaba costando mucho en mi país. Cuando vuelva, ayudaré a mis compañeros para que lo puedan entender también", sostiene Chisem, que entre las principales diferencias que encuentra entre su país y España resalta el tráfico y los cortes de electricidad. "Aquí está todo más coordinado y ordenado", reconoce

Junto a él, vive la experiencia también Omeje Bonaventure, de 21 años. "Estoy muy satisfecho y feliz. Estoy conociendo a mucha gente y me siento muy cómodo", reconoce. En Nigeria los estudiantes pasan más horas en los centros educativos y suelen tener "muchas tareas". "Aquí los tiempos son más correctos. Ojalá consigamos convencer allí de que lo hagan así. Las asignaturas que requieren de más concentración tienen que estar a primera hora y no a última como sucede en nuestro país", apunta el joven, que es el pequeño de cinco hermanos

Oyibe Marycynthia haciendo una práctica en el CPIFP Corona de Aragón Corona de Aragón

Las jóvenes Oyibe Marycynthia y Obodo Ukmaka Annastesia, de 21 y 29 años, también están exprimiendo la estancia al máximo. "Nunca me hubiese imaginado vivir algo así. Me está encantando todo: la cultura, el estilo de vida,... Aquí me puedo centrar en los estudios y aprender sin estrés. Ojalá más gente pueda disfrutar de algo así", reconoce Ukmaka. En Nigeria, explican, el lunes no van a la escuela ya que hay "estado de alarma y hay grupos que amenazan con actuar". "Hay grandes pensadores que están en prisión y los revolucionarios paralizan el país. No abre ni los comercios, ni los bancos ni nada", señalan.

Por ello, la estancia mensual para estos nueve nigerianos está resultando de lo más "tranquila". De hecho, han solicitado tener curso por la mañana y por la tarde "y doblar las horas de clases para poder aprender más y llevarse más conocimientos a su país", explican desde Mundus.

Omeje Bonaventure, Obodo Ukmaka Annastesia, Oyibe Marycynthia, Beatrice Bellet, el hermano Cornelius y Omeje Bonaventure. HA

"Aquí estamos aprendiendo sobre la tecnología más avanzada. Lo que tenemos en Nigeria está muy desfasado. Es otro mundo. Allí la domótica y la neumática no existen. He alucinado con cómo el aire puede hacer mover una máquina. Ahora sabemos cómo se utilizan y eso nos va a dar ventajas en el mercado laboral", asegura Marycynthia, que en un futuro le gustaría ser operadora de máquina. "También hemos aprendido sobre emprendimiento y cómo promover el autoempleo. Compartiré todo lo aprendido con mi compañeros cuando regresemos", apunta Ukmaka.

Junto a los ocho jóvenes de la Escuela de Ingeniería de Salesianos de Onitsha, ha viajado un profesor, el hermano Cornelios. "Ojalá esta estancia pudiese durar más tiempo y no se quedase solo en un mes. Está siendo muy divertido y muy enriquecedor. Todo el mundo, da igual jóvenes que mayores, nos están tratando muy bien y sin importar el color de piel", agradece el hermano.

Varios alumnos nigerianos y aragoneses durante una sesión. Corona de Aragón

"Estamos aprendiendo todos de todos en el CPIFP Corona de Aragón porque ellos están aprovechando para practicar inglés y nosotros para conocer la tecnología más novedosa. Aquí es todo más práctico y más accesible. Allí tenemos pocas máquinas, entonces, igual hay una para decenas de alumnos. Por ejemplo, de mecatrónica solo hay tres en todo el país. Y son más obsoletas", reconoce el docente, que nunca había trabajado con máquinas de domóticas y de impresión 3D.

Proyecto SAAM

Unos 300 estudiantes africanos participan en las movilidades de SAAM y viven así una experiencia educativa, social y cultural. Los países africanos involucrados son Angola, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eritrea, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Nigeria, Senegal, Sudán y Túnez. Los desplazamientos son a Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y Finlandia. El objetivo principal es que los estudiantes regresen a sus países "empoderados" y con "nuevas capacidades técnicas", de tal manera que mejore la empleabilidad juvenil. Con el proyecto también se pretende que coja impulso la calidad de la FP en el continente.

Los nueve nigerianos junto al coordinador técnico de Mundus, Sergio Lagarde. H. A.

La Asociación aragonesa Mundus ofrecen, en más del 90% de los casos con la beca Eramus +, prácticas y estudios en diferentes países. "Nos centramos sobre todo en FP y este año hemos organizado más que la Universidad de Zaragoza y la San Jorge juntas", sostiene el presidente, Quique Miana, y la responsable del departamento internacional estratégico, Beatrice Bellet. Por su parte, Sergio Lagard, que es el coordinador técnico de SAAM, aporta que está siendo "una experiencia profesional y personal muy enriquecedora" para los ocho alumnos nigerianos y para el profesor.