Las comunidades enchufan las calderas pero la mitad de horas y a 10 grados menos

Con la palpable bajada de los termómetros, las comunidades de vecinos empiezan a enchufar ya las calefacciones centralizadas de los edificios con la vista puesta en una factura que temen siga multiplicándose.

Aunque cada inmueble de viviendas es un mundo, la mayoría están reduciendo a la mitad las horas de funcionamiento, de unas 12 diarias (por la noche se suele apagar) a seis u ocho y en algunos casos hasta solo cuatro. "La variedad de horarios es muy amplia, pero se tiende a encenderlas de cara a la tarde cuando cae el sol", explica David Revilla, vocal del Colegio de Administradores de Fincas.

Las rebajas para ahorrar también han llegado a la temperatura, en torno a diez grados, de 70 a 60 aproximadamente, en el caso del sistema por radiadores. Hay juntas de vecinos que han aprobado prescindir de la calefacción para evitar que la deuda que ya les ha generado hasta ahora pueda llevar a la comunidad a la bancarrota.

La disyuntiva sobre si compensa o no acceder a la nueva tarifa de último recurso (TUR 4) aprobada por el Gobierno con el fin de limitar el incremento de los precios, de momento hasta finales de 2023, se ha convertido en un quebradero de cabeza. Revilla estima que hasta un 50% de las comunidades han decidido por ahora "esperar a ver cómo evoluciona el mercado". Para acogerse a este precio fijo, que les puede suponer un respiro con un ahorro de un 40%, deben instalar contadores individuales, de los que carecen la mayoría de las fincas de más de dos décadas de antigüedad, que les suponen un desembolso que calculan si les compensa o no acometer.

En estos momentos, según Revila, el precio del gas natural en el mercado libre puede salir más barato que la tarifa regulada, a cerca de 70 euros el megavatio hora (52 euros a los que hay que sumar los gastos de los peajes y los beneficios de la comercializadora). Mientras, la nueva tarifa, cuyo precio varía tres mes, ronda los 80 euros.

Otra traba con la que se están encontrando las comunidades de propietarios es que las que disponen de contadores horarios deben sustituirlos por contadores de calorías para acogerse lo que puede suponer entre 300 y 500 euros por vivienda. La decisión también depende en buena medida de si la comunidad que tiene contratado el gas natural a un buen precio lo va a mantener durante varios meses o lo va a tener que revisar.

Además, subraya este profesional, la nueva tarifa TUR 4 es una medida con "fecha de caducidad" que, en principio, estará disponible hasta la campaña de invierno de 2023, a no ser que el Gobierno decida prorrogarla.

"Hay administradores de fincas que están pasándolo mal, con problemas de ansiedad y estrés por la sobrecarga de trabajo"

La avalancha de reuniones y asambleas, muchas extraordinarias, para decidir qué hacer con la calefacción este invierno está pasando factura a los administradores de fincas. "Hay profesionales que están pasándolo mal, con problemas de ansiedad y estrés por la sobrecarga de trabajo y porque, al fin y al cabo, el que más o el que menos se encuentra con la desesperanza de la gente que no sabe qué decisión tomar", asegura David Sierra. De hecho, pone como ejemplo que recientemente en un encuentro dirigido al sector se ofreció la charla de un psicólogo sobre las "herramientas" a utilizar para afrontar estas situaciones.

Los colegios empiezan a encender las calderas sin restricciones

La llegada del frío ya obliga a caldear las aulas a primeras horas de la mañana. Los colegios e institutos han empezado a encender sus calderas sin restricciones, ya que en los centros educativos no es necesario poner la calefacción a 19 grados, pero eso no significa que no tengan presente la necesidad de ahorrar sin que se resienta el confort habitual. El coste de los institutos corre a cargo de la DGA, mientras que el de los colegios los pagan los correspondientes ayuntamientos, que ya han alertado del incremento previsto.

"Los centros la van encendiendo, sobre todo a primeras horas según necesidades si hace frío", señaló Ricardo Civera presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa).

La Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón), Pilar García, explicó que están pendientes de que Educación les confirme si finalmente va a habilitar una partida adicional para cubrir los gastos extraordinarios que puedan derivarse del recibo del gas. La consejería que dirige Felipe Faci valora esta posibilidad pero de momento no ha anunciado nada concreto en este sentido. Asimismo, tampoco descartaba hace unas semanas enviar a los centros unas recomendaciones para intentar reducir el consumo energético. Por ahora no ha llegado ninguna instrucción a los equipos directivos.

En el caso del instituto Campoamor de Zaragoza, que dirige la presidenta de Adiaragón, la calefacción se encenderá este jueves por primera vez. El centro la tiene dividida en dos zonas, la sur y la norte, siendo esta última la más fría. "La vamos a empezar a utilizar de 9.00 a 12.00 en la zona sur porque ya se necesita calentar los espacios de estos edificios", apuntó. Un encendido progresivo que es el habitual con que el que vienen funcionando en los últimos cursos porque, subrayó García, intentan "ser racionales en el consumo energético, es una cuestión de responsabilidad de todo el mundo".