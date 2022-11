José María Lassalle: "La viabilidad de la democracia se ve comprometida por la tecnología"

Expolítico, consultor, escritor, profesor universitario... ¿Qué le queda por hacer?

Me quedan muchísimas cosas. A nivel personal, ser un buen padre, que es lo que más me puede en estos momentos motivar. Tengo dos niñas de 9 años y me encantaría darles las herramientas para sobrevivir al mundo tan extraordinariamente complejo que van a tener por delante. Esa labor pedagógica es la actividad que más me motiva casi diariamente. No lo pensaba, sobre todo cuando yo me sentía hijo, pero ahora cuando me siento padre me parece lo más fascinante. Es la experiencia humana más fascinante y más hermosa.

¿Qué es lo que más destaca de su trayectoria?

He sido capaz de conciliar siempre muchas cosas a la vez. No he sido el producto de algo en exclusiva, sino de muchas cosas a la vez. Me he desarrollado siempre en entornos complejos. Cuando estaba en la política siempre intentaba mantener una cierta autonomía intelectual en la manera de habitar el partido en el que estaba, pero al mismo tiempo trataba de manejar registros que me sacaban de la política para mantener mi actividad política e investigadora, para escribir, para tener otros intereses fuera de la política. Siempre he sido alguien muy heterodoxo.

También es director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade. ¿En qué punto se encuentra el impacto de la tecnología en la sociedad?

La transformación del mundo está subordinada en estos momentos al poder que desarrolla la capacidad tecnológica. Estamos siendo transformados a nivel cognitivo, antropológico, económico, social, político, por la tecnología. Nos está desbordando y no estamos encontrando las herramientas para reconducir la tecnología hacia dinámicas que preserven y mejoren al ser humano en el ejercicio de su libertad, en la salvaguarda de la igualdad, en la preservación de los derechos fundamentales. Creo que la viabilidad de la democracia está siendo comprometida porque la desintermediación a la que ha llevado la tecnología está poniendo en crisis una parte de la institucionalidad política de la democracia.

¿En qué afecta a la política?

De una manera decisiva y determinante. Yo soy de los que cree que el empobrecimiento de la clase media y el auge de los populismos está íntimamente relacionado con el desarrollo de una tecnología que desintermedia por principio, que rompe con los valores y principios de intermediación que han fundamentado la vida de los partidos, de las instituciones democráticas, de la forma de funcionar de las empresas y de relacionarnos con los otros dentro de la empresa, de la relación entre el capital y el trabajo, como fuerzas dentro de la empresa... La tecnología está cambiándolo todo y no estamos siendo capaces de innovar a la altura de las capacidades que nos está dando. Eso está afectando al desalineamiento de la clase media con respecto a la democracia, que es el problema de su viabilidad. Los populismos crecen a costa de una clase media que se empobrece porque la mejora de la productividad de la empresa se basa en reducir la capacidad económica de la clase media.

Está relacionado con el hecho de que las máquinas no deben sustituirnos.

Durante mucho tiempo los robots desplazaban a los trabajadores manuales. Ahora la IA desplaza a los profesionales. Eso toca la fibra sobre la que se sostiene la estabilidad de las democracias. La existencia de una poderosa clase media, que es la que está perdiendo estatus y la que está perdiendo capacidades económicas, que no está siendo reemplazada por una resignificación del papel que los profesionales, el ser humano en su relación capacitada con la tecnología debe desempeñar. Por eso, la insustituibilidad del ser humano y sus decisiones es básica en la relación con la tecnología.

¿Acabarán gobernándonos las máquinas?

Es lo que tenemos que evitar. Isaac Asimov, en ‘Yo, robot’, dice que desde ahora solo sabemos una cosa, que es la inevitabilidad de la máquina. Esa inevitabilidad no debe dar pie a la inevitabilidad de la sustitución del ser humano.

¿Qué bondades tiene esta digitalización?

Muchísimas. Y depende de la capacidad humana para orientar la tecnología como poder hacia lo que refuerce la inteligencia humana y la capacidad de decisión del ser humano. Nunca el ser humano ha tenido tanta información, y eso es gracias a la tecnología. Somos capaces de registrar en tiempo real toda la información que genera el planeta. Estamos desarrollando herramientas para poder proyectar eso sobre el análisis del impacto que tiene el cambio climático, cómo gestionar la manera de combatir incendios forestales, o cómo mejorar el funcionamiento de nuestras infraestructuras de movilidad, etcétera. La capacidad de calculabilidad y generación del conocimiento en tiempo real que la tecnología le ofrece al ser humano es extraordinaria. Ahora, lo que hace falta es que sepamos orientar eso a reforzar la creatividad humana. Que no sean solo mecanismos de hipereficiencia o de utilidad los que nos lleven a eso, porque eso es lo que está haciendo que por ejemplo las plataformas se transformen de modelos de negocio monetizables a modelos de poder hegemonizables. Ese es un factor de riesgo que la democracia no está gestionando ahora mismo, pero quizá tendrá que hacerlo en un futuro y no tendrá capacidad de reacción para orientarlo a su propia mejora.

El potencial es tremendo, pero hay que saber llevarlo

Es como en la película ‘El aprendiz de brujo’. Nos estamos poniendo un gorro de brujo que nos da una capacidad de poder extraordinaria, pero tenemos que ser capaces de estar a la altura de ese poder. Es el principio de responsabilidad que manejaba un filósofo alemán, Hans Jonas, que decía que hay que desarrollar la tecnología en la medida en la que seamos capaces de responsabilizarnos de ella.

En Dinamarca existe el Partido Sintético, dirigido por una máquina. ¿Se puede dar esto en España?

Del ‘frikismo’ no estamos liberados ningún país. Tenemos que convivir con ello. No me gustaría que me gobernara una máquina. Trato de combatir esa realidad, trato de que la máquina me haga mejor persona. Prefiero que la tecnología contribuya a una mejor vida para el ser humano.